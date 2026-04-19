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Tour of the Alps
© Gepa

Giro-Generalprobe

Rad-Spektakel in Tirol! Tour of the Alps startet mit Ösi-Power

19.04.26, 13:08
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Die Alpen werden zur Arena! Ab Montag startet die Tour of the Alps in Innsbruck als ultimativer Härtetest für den Giro d'Italia. Mit dabei: Sieben Top-Teams der Welt und eine starke Österreicher-Abordnung.

Innsbruck wird am Montag zum Nabel der Radsport-Welt. Die Tour of the Alps nimmt mit der ersten Etappe über 144 Kilometer Fahrt auf. Der Auftakt führt das Feld über das Mieminger Plateau und gleich zweimal hinauf nach Axams, bevor das Ziel am Innsbrucker Rennweg erreicht wird. Insgesamt müssen die Profis auf dem Weg zum Giro d'Italia fünf Etappen bewältigen, die von Innsbruck bis nach Bozen führen und als echtes Kletterspektakel gelten.

Rot-weiß-rote Angreifer im Weltklasse-Feld

Obwohl Österreichs Top-Star Felix Gall in diesem Jahr fehlt, ist die heimische Präsenz enorm. Mit Patrick Konrad (Lidl-Trek) und Rainer Kepplinger (Bahrain Victorious) stehen zwei Österreicher für absolute Top-Teams am Start. Hinzu kommen das Team Vorarlberg um Kletter-Spezialist Philipp Hofbauer sowie das Nationalteam. Die Truppe rund um Martin Messner und den erfahrenen Riccardo Zoidl hat sich vorgenommen, das Rennen in Ausreißergruppen aktiv mitzugestalten und die sieben World-Tour-Teams zu ärgern.

Patrick Konrad
© Gepa

Über die Pillerhöhe Richtung Südtirol

Schon das zweite Teilstück am Dienstag hat es mit 147 Kilometern und 2.600 Höhenmetern in sich. Gestartet wird in Telfs, von wo aus die Route über die Pillerhöhe und den Reschenpass bis nach Martell in Südtirol führt. Während Top-Stars wie Ben O'Connor (Jayco) oder Giulio Pellizzari (Red Bull) den Gesamtsieg ins Visier nehmen, verzichtet Giro-Favorit Jonas Vingegaard auf einen Start in Tirol.

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