Vom Board aufs Bike! Benjamin Karl plant die Radprofi-Karriere

Snowboard-Legende Benjamin Karl hat genug vom Winterschlaf! Nach einer emotionalen Olympia-Party in Wilhelmsburg schaltet der 40-Jährige jetzt einen Gang höher und plant seine Radprofi-Karriere.

Benjamin Karl (40) meint es ernst: Der Doppel-Olympiasieger will nach seiner erfolgreichen Snowboard-Laufbahn nun im Profi-Radsport durchstarten. "Es gibt nach wie vor zwei Optionen für mich", verriet der Niederösterreicher am Rande seiner Feier in der Heimatgemeinde Wilhelmsburg. Um für den harten Alltag im Sattel gerüstet zu sein, spult Karl derzeit täglich Einheiten von 100 Kilometern und mehr ab, um sich den nötigen Respekt im Peloton zu erarbeiten.

Mit Sponsor-Power zum Schweizer Top-Team?

Die erste Option führt Karl in die Schweiz zum Top-Team Tudor Cycling. Dort gibt es laut dem Snowboard-Star bereits eine konkrete Idee für sein Engagement. Besonders spannend: Karl könnte an der Seite von Weltstars wie dem Franzosen Julian Alaphilippe oder dem Kärntner Rad-Ass Marco Haller fahren. Um den Deal zu fixieren, plant Karl nach Formel-1-Vorbild einen eigenen Sponsor ("Hitschies") mitzubringen, um die Profi-Truppe finanziell zu unterstützen.

Mentor-Rolle in Oberösterreich als Plan B

Sollte der Wechsel in die Schweiz nicht klappen, steht der Plan B bereits fest: Ein Engagement beim oberösterreichischen UCI-Continental-Team Schwingshandl Cycling. Dort sieht sich Karl nicht nur als aktiver Fahrer, sondern möchte über seine eigene Karriere hinaus als Mentor fungieren und seine Erfahrung an junge Talente weitergeben. Egal welcher Weg es wird – Karl brennt darauf, nach der großen Olympia-Sause am Freitag sportlich ein neues Kapitel aufzuschlagen.