Shootingstar Aaron Gruen jagt bei Wien-Debüt den Rekord

Wien steht am Wochenende Kopf! Beim 43. Vienna City Marathon werden 49.000 Laufbegeisterte die Hauptstadt in eine riesige Sportbühne verwandeln – und mittendrin will Aaron Gruen Geschichte schreiben.

Der 43. Vienna City Marathon am Sonntag (09:00 Uhr/live ORF1) verspricht ein Spektakel der Superlative. Mit 49.000 Teilnehmern ist das Event so groß wie nie zuvor. Im Fokus steht Shootingstar Aaron Gruen (27), der erst im März 2025 in New York den österreichischen Rekord auf unfassbare 2:09:53 Stunden drückte. Der in den USA lebende Wiener will bei seinem VCM-Debüt die magische 2:10-Stunden-Marke auf heimischem Boden knacken.

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Angriff auf den uralten Streckenrekord

Während Gruen den österreichischen Rekord im Visier hat, schielt die internationale Elite auf den Streckenrekord von 2:05:08 Stunden. Top-Favorit Oqbe Kibrom aus Eritrea brennt auf Wiedergutmachung, nachdem er vor vier Jahren den Sieg knapp verpasst hatte. Gruen selbst geht mit einer bärenstarken Halbmarathon-Zeit von 1:01:14 Stunden und dem Selbstvertrauen einer perfekten Vorbereitung ins Rennen. Ob der Rekord fällt, entscheide sich laut Gruen am Ende "im Kopf".

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Die Termine für das Marathon-Wochenende:

Samstag, 18. April (Ringstraße):

Ab 13:30 Uhr Kinder- und Jugendläufe

18:15 Uhr Vienna 5K

Sonntag, 19. April (Reichsbrücke):

08:00 Uhr Coffee Run (10 km)

09:00 Uhr Marathon, Halbmarathon und Staffel

Emotionaler Spagat zwischen Cello und Asphalt

Bevor Gruen am Sonntag an der Wagramer Straße an den Start geht, wartet am Samstag ein ungewöhnliches Kontrastprogramm: Der Profi-Cellist tritt am Vormittag mit den Wiener Symphonikern im Musikverein auf. "Das Konzert ist das Angenehme, das Laufen wird das Anstrengendere", scherzte der Medizin-Student bei seiner Ankunft. Für Gruen ist der Start in Wien auch eine emotionale Rückkehr, da seine Großeltern einst vor dem NS-Regime aus der Stadt flüchten mussten.