Sepp Straka stürmt beim 20-Millionen-Turnier auf Rang vier

Golf-Ass Sepp Straka zeigt in South Carolina groß auf! Zur Halbzeit des hochdotierten RBC Heritage liegt der Wiener auf Tuchfühlung zur Spitze und darf sich Hoffnungen auf einen Mega-Scheck machen.

Österreichs Golf-Aushängeschild Sepp Straka präsentiert sich beim Signature-Event auf Hilton Head Island (South Carolina) in Topform. Am Freitag spielte der Wiener beim mit 20 Millionen Dollar dotierten RBC Heritage eine starke 67er-Runde und verbesserte sich damit um sechs Plätze auf den hervorragenden vierten Zwischenrang. Nach einer 66 zum Auftakt hält Straka nun bei einem Gesamtscore von neun unter Par.

Birdie-Serie bringt Straka nach vorne

Auf seiner zweiten Runde glänzten gleich fünf Birdies auf der Scorekarte des Österreichers, dem lediglich ein einziger Schlagverlust unterlief. Damit wahrte Straka den Anschluss an die absolute Weltspitze vor dem entscheidenden Wochenende. Das Turnier auf Hilton Head zählt zu den exklusiven "Signature Events" der PGA-Tour, was nicht nur ein Rekord-Preisgeld, sondern auch ein extrem starkes Teilnehmerfeld garantiert.

Spannendes Finale gegen die Weltelite

Vor dem Start in die dritte Runde am Samstag liegen nur noch drei Spieler vor dem Österreicher. In Führung liegt der Engländer Matt Fitzpatrick mit einem Fabel-Score von 14 unter Par, gefolgt vom Norweger Viktor Hovland (13 unter) und dem US-Amerikaner Harris English (10 unter). Straka geht somit als Jäger in die Finaltage und hat beste Chancen, am Sonntag um eine Spitzenplatzierung und einen Anteil am 20-Millionen-Dollar-Pot mitzuspielen.