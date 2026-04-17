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Oliver Glasner
© Getty

Ex-Frankfurter

Glasner-Nachfolger: Deutscher Coach für Palace?

17.04.26, 16:30
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Oliver Glasner ist bei Crystal Palace im Sommer definitiv Geschichte, die Suche nach seinem Nachfolger hat bereits begonnen. Nun scheint ein deutscher Trainer in die Pole-Position zu rücken - und es ist erneut ein Ex-Frankfurter.

Laut dem Transferexperten Sacha Tavolieri ist der aktuell vereinslose Dino Toppmöller ganz oben auf der Liste von Crystal Palace.

dino toppmöller

Dino Toppmöller

© Getty Images

Anscheinend waren sie von der Arbeit Glasners so angetan, dass sie sich gleich wieder bei einem ehemaligen SGE-Coach bedienen wollen. Toppmöller ist seit seiner Entlassung am 18. Jänner ohne Job.

Doch die "Eagles" müssen sich wohl gegen Konkurrenz aus der eigenen Liga wehren, denn auch Bournemouth soll Interesse zeigen. Bei den "Cherries" sind anscheinend generell Deutschland-Wochen ausgerufen worden, denn mit Marco Rose wird mit einem weiteren unserer Nachbarn verhandelt.

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