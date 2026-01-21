Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 37.200 aktien up +1.22% Andritz AG 70.30 aktien up +0.21% BAWAG Group AG 135.30 aktien down -0.88% CA Immobilien Anlagen AG 24.160 aktien down -0.25% CPI Europe AG 15.400 aktien down -0.65% DO & CO Aktiengesellschaft 204.00 aktien up +0.49% EVN AG 27.400 aktien up +0.37% Erste Group Bank AG 103.10 aktien down -0.58% Lenzing AG 24.400 aktien down -0.2% OMV AG 48.460 aktien up +0.33% Oesterreichische Post AG 32.250 aktien down -0.31% PORR AG 32.000 aktien down -1.08% Raiffeisen Bank Internat. AG 36.540 aktien down -1.3% SBO AG 30.850 aktien down -1.75% STRABAG SE 78.60 aktien down -0.76% UNIQA Insurance Group AG 15.320 aktien down -0.78% VERBUND AG Kat. A 60.45 aktien up +0.33% VIENNA INSURANCE GROUP AG 64.00 aktien down -2.44% Wienerberger AG 27.300 aktien up +1.94% voestalpine AG 38.500 aktien up +0.84%
  1. oe24.at
  2. Business
BIPA präsentiert neuen Markenauftritt mit klarer Haltung und starkem „B“
© Christian Dusek

Marken-Relaunch

BIPA präsentiert neuen Markenauftritt mit klarer Haltung und starkem „B“

21.01.26, 09:55
Teilen

BIPA tritt mit einem neuen Corporate Design selbstbewusster auf. Klare visuelle Regeln, echte Bildwelten und der Leitsatz „Wir sind da, für das, was das Leben bringt“ sollen die Marke schärfen – in den Filialen ebenso wie in einer neuen 360-Grad-Kampagne.

BIPA setzt auf visuelle Klarheit und eine gereifte Markenpräsenz. Mit dem neuen Corporate Design, entwickelt von der Kreativagentur BBDO Wien, und einer begleitenden Kampagne der Leadagentur AANDRS positioniert sich das Unternehmen deutlicher und konsistenter als bisher. „Wir schärfen die Markenidentität von BIPA mit Fokus auf Klarheit, Konsistenz und Sichtbarkeit“, erklärt BIPA-Geschäftsführer Markus Geyer. Der neue Leitsatz „Wir sind da, für das, was das Leben bringt“ bringe die Haltung der Marke auf den Punkt: souverän, alltagsnah und sowohl national als auch international verständlich. Sichtbar wird das vor allem in der neuen Bildsprache, die stärker auf Vielfalt, echte Menschen und Szenen aus dem täglichen Leben setzt.

Die BIPA Geschäftsführer:innen Daniela Reumann, Markus Geyer und Margit Reisinger (v.l.n.r.)

Die BIPA Geschäftsführer:innen Daniela Reumann, Markus Geyer und Margit Reisinger (v.l.n.r.)

© Christian Dusek

Das „B“ als markantes Herzstück 
Zentrales Element des neuen Auftritts ist der Buchstabe „B“, der als flexibles Key-Visual fungiert. Er bietet Raum für emotionale Bildwelten, prägnante Typografie und kurze Botschaften – digital ebenso wie am Point of Sale. Kund:innen sollen so noch tiefer in die Markenwelt von BIPA eintauchen. Unterstützt wird dieser Ansatz durch den Kampagnen-Claim „Alles beginnt mit einem großen B“. Er unterstreicht BIPAs Anspruch, ein verlässlicher Begleiter im Alltag zu sein, und übersetzt die Markenhaltung in ein klares Leistungsversprechen.

„BIPA ist da, für das, was das Leben bringt. Dieses Versprechen zeigt sich im selbstbewussten, klaren Corporate Design“, sagt Jana David-Wiedemann, CEO von BBDO Wien. Präzise Gestaltungsregeln würden sicherstellen, dass der neue Auftritt sowohl im Alltag als auch in großen Kampagnen funktioniere und eine hohe Wiedererkennbarkeit schaffe.

Neues Markenerlebnis in den Filialen 
Auch in den Filialen wird der neue Markenauftritt erlebbar. Neu gestaltete Eingangsbereiche, verbesserte Leit- und Orientierungssysteme sowie klar definierte Aktionsflächen rücken die Kund:innenerfahrung stärker in den Mittelpunkt. Eine durchdachte Beleuchtung und die reduzierte visuelle Sprache sollen für bessere Orientierung und eine einladende Atmosphäre sorgen.

Damit will BIPA jeden Filialbesuch zu einem positiven Markenerlebnis machen – und den Anspruch, „da zu sein für das, was das Leben bringt“, auch im Alltag spürbar umsetzen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden