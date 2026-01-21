BIPA präsentiert neuen Markenauftritt mit klarer Haltung und starkem „B“

BIPA tritt mit einem neuen Corporate Design selbstbewusster auf. Klare visuelle Regeln, echte Bildwelten und der Leitsatz „Wir sind da, für das, was das Leben bringt“ sollen die Marke schärfen – in den Filialen ebenso wie in einer neuen 360-Grad-Kampagne.

BIPA setzt auf visuelle Klarheit und eine gereifte Markenpräsenz. Mit dem neuen Corporate Design, entwickelt von der Kreativagentur BBDO Wien, und einer begleitenden Kampagne der Leadagentur AANDRS positioniert sich das Unternehmen deutlicher und konsistenter als bisher. „Wir schärfen die Markenidentität von BIPA mit Fokus auf Klarheit, Konsistenz und Sichtbarkeit“, erklärt BIPA-Geschäftsführer Markus Geyer. Der neue Leitsatz „Wir sind da, für das, was das Leben bringt“ bringe die Haltung der Marke auf den Punkt: souverän, alltagsnah und sowohl national als auch international verständlich. Sichtbar wird das vor allem in der neuen Bildsprache, die stärker auf Vielfalt, echte Menschen und Szenen aus dem täglichen Leben setzt.

Die BIPA Geschäftsführer:innen Daniela Reumann, Markus Geyer und Margit Reisinger (v.l.n.r.) © Christian Dusek

Das „B“ als markantes Herzstück

Zentrales Element des neuen Auftritts ist der Buchstabe „B“, der als flexibles Key-Visual fungiert. Er bietet Raum für emotionale Bildwelten, prägnante Typografie und kurze Botschaften – digital ebenso wie am Point of Sale. Kund:innen sollen so noch tiefer in die Markenwelt von BIPA eintauchen. Unterstützt wird dieser Ansatz durch den Kampagnen-Claim „Alles beginnt mit einem großen B“. Er unterstreicht BIPAs Anspruch, ein verlässlicher Begleiter im Alltag zu sein, und übersetzt die Markenhaltung in ein klares Leistungsversprechen.

„BIPA ist da, für das, was das Leben bringt. Dieses Versprechen zeigt sich im selbstbewussten, klaren Corporate Design“, sagt Jana David-Wiedemann, CEO von BBDO Wien. Präzise Gestaltungsregeln würden sicherstellen, dass der neue Auftritt sowohl im Alltag als auch in großen Kampagnen funktioniere und eine hohe Wiedererkennbarkeit schaffe.

Neues Markenerlebnis in den Filialen

Auch in den Filialen wird der neue Markenauftritt erlebbar. Neu gestaltete Eingangsbereiche, verbesserte Leit- und Orientierungssysteme sowie klar definierte Aktionsflächen rücken die Kund:innenerfahrung stärker in den Mittelpunkt. Eine durchdachte Beleuchtung und die reduzierte visuelle Sprache sollen für bessere Orientierung und eine einladende Atmosphäre sorgen.

Damit will BIPA jeden Filialbesuch zu einem positiven Markenerlebnis machen – und den Anspruch, „da zu sein für das, was das Leben bringt“, auch im Alltag spürbar umsetzen.