Rolling Stones: 1. Konzert nach Tour-Absage fixiert

Die Europa Tour der Rolling Stones ist geplatzt. Jetzt legt wenigstens Ron Wood wieder los. Solo-Konzert mit Eric Clapton in England.

Im Dezember stoppten die Rolling Stones all ihre für 2026 angedachten Tourpläne. Auch ein mögliches Wien-Konzert. Weil sich Keith Richards „nicht mehr fest“ dazu verpflichten konnte.“ Jetzt gibt’s doch einen Auftritt. „Ich freue mich riesig, am Sonntag, den 23. August 2026, mit meiner Band und meinem guten Freund Eric Clapton auf dem Royal Sandringham Estate aufzutreten! Ich hoffe, wir sehen uns dort,“ verkündet Gitarrist Ron Wood auf Facebook das Live-Comeback.

© zeidler

© Facebook

Im Vorprogramm von Eric Clapton liefert der Stones Gitarrist einen seiner raren Solo-Auftritte. Zuletzt stand er ja 2019 bei Chuck Berry Tribute „Mad Lad“ in voller Konzertlänge solo auf der Bühne. Dazu rockte er zu Silvester 2025/26 beim TV-Special „Later with Jools Holland“ in London mit.

© zeidler

Während Ronnie Wood im August wieder live losrockt, wollen die Stones zumindest noch eine weitere CD liefern. Dazu denkt man auch an eine Handvoll ausgewählte Konzerte in London oder New York.