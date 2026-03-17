Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Buch & Tournee: Dolezal schlachtet wieder Falco aus
© ORF

„Die ganze Wahrheit“

Buch & Tournee: Dolezal schlachtet wieder Falco aus

Von
17.03.26, 11:16 | Aktualisiert: 17.03.26, 12:49
Teilen

Vor 40 Jahren – am 29. März 1986 - stürmte Falco an die Spitze der US-Billboard-Charts. Ein guter Grund für Rudi Dolezal sich daran zu profitieren. Mit dem Buch und der Tournee: „Falco – die ganze Wahrheit“ 

„Ich hatte eigentlich nicht vor, noch ein weiteres Falco-Buch zu schreiben - aber der 40. Jahrestag der Nr. 1 in den amerikanischen Billboardcharts von FALCO mit “Rock Me Amadeus“ hat mich zum Nachdenken gebracht.“ Rudi Dolezal, der mit seinem Partner Hannes Rossacher alle Falco-Videos inszenierte und den Tod der Legende schon mit unzähligen Dokus wie „Hoch wie nie“, „Falco - Der Poet" oder „die ultimative Doku“ ausschlachtete, schlägt jetzt wieder zu.

Buch & Tournee: Dolezal schlachtet wieder Falco aus
© DoRo

Buch & Tournee: Dolezal schlachtet wieder Falco aus
© edition a Ges.m.b.H.

Am 21. März kommt das 176 Seiten starke Buch „Falco – die ganze Wahrheit“ mit dem er auch auf große Lese-Video-Tour durch Österreich geht. Die Vorpremiere steigt am Mittwoch (18. März) im Wiener Mini-Club Tunnel. Die offizielle Präsentation unter dem Ehrenschutz von Bürgermeister Michael Häupl geht am 26. März im Wiener Rathaus über die Bühne. Dolzeal verspricht dafür „sensationelles, bisher unveröffentlichtes Falco-Video-Material - Interviews mit Falco, unveröffentlichte Fotos und unerzählte Geschichten.“


Mit dem Buch , das auch das erste Treffen 1975 bei „Wodka und grünen Zigaretten, die komisch rochen“ beschreibt, will Dolezal auch „über das Genie am Rande des Wahnsinns, den Menschen Hans Hölzel und über seinen Kampf gegen Alkohol und Drogen“ berichten.

Buch & Tournee: Dolezal schlachtet wieder Falco aus
© Facebook

Dass der Autor dabei beinahe die Hauptrolle einnimmt ist schon durch selbstgefällige Zeilen wie „UND sie hatten gemeinsam einen Welthit“ gegeben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen