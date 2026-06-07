Ganz Österreich im WM Fieber. Jetzt liefern jede Menge mehr oder weniger offizielle Songs den Soundtrack zum Fußball-Märchen in den USA. Der oe24-Soundcheck.

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Heimat bist du großer Töne! Pünktlich zur Fußball-WM, die uns ja nach 28 langen Jahren ja wieder vom Fußball-Wunder träumen lässt, gibt’s jetzt auch jede Menge mehr oder weniger offizieller Fußball-Songs. Den Ankick machte Frank Hoffmann, der Sänger der Wiener Rockband Kahlenberg, der schon im März unter dem Künstlernamen FRÖNK die offizielle und von Ralf Rangnick abgesegnete ÖFB-Hymne "Wödmasta" anstimmte. Auch als Hommage an Ernst Happel. "Ich greife dieselbe Botschaft auf wie unser Team: Zusammenhalt und die Freude am Spiel," erklärt FRÖNK im oe24.TV-Interview seinen Party-Hit rund um Mitgröl-Zeilen wie "Wödmasta in Amerika" oder "Hipp, hipp, Hurra – schalalala".

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FRÖNK stimmt offiziellen WM-Song "Wödmasta" an. © Zeidler

FRÖNK liefert offiziellen ÖFB-Song. Pizzera rockt im Auftrag von Teamchef Rangnick.

Am 30. Mai legte Chart-Überflieger Paul Pizzera mit der von Teamchef Ralf Rangnick forcierten Hymne "Stripes And Stars" nach. Dort bekommt jeder der 26 Teamspieler eine eigene Songzeile gewidmet. Von "You may have Britney, bitch – we’ve got Arnautovic." bis zu einem pikanten Reim von Romano Schmid auf Pornostar Riley Reid. "Das ist eine Stadion-Hymne. Kein vielgliedriges Tonwerk. Wir haben dafür die berühmtesten Personen, Sehenswürdigkeiten und Dinge der Amis verwendet, dass man denen mit stolzgeschwellter Brust zeigt, wo es hingeht." In den Charts geht’s auf damit auf jeden Fall ganz nach oben: Platz 1 bei iTunes.

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Frenkie Schinkels träumt vom WM- und Chart-Hit

Frenkie Schinkels und Leo Aberer liefern den WM Song "Sing Olé". © YouTube

Dort will auch oe24-Fußballexpeperte Frenkie Schinkels hin. Auf Einladung von Austropop-Hansdampf Leo Aberer liefert der sechsfache Teamkicker seit Freitag die Stadion-Hymne "Sing Olé". Witziges Video aus dem Wiener Prater und aufmunternde Zeilen wie "Die Kurve ist bereit. Es ist soweit" inklusive. Nicht der erste gemeinsame Fußball-Song. Schon 2016 stimmte Leo Aberer und Frankie Schinkels für die EURO in Frankreich den Kracher "I EM from Austria" an.

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Kult: Fesch mit Falco-Hommage

Für Kultpotenzial sorgt auch Musiker Fesch, der den Falco -Klassiker "Amerika" auf unser WM-Team umtextete: "Amerika - wir Österreicher werden heuer Weltmeister." Dazu gibt’s witzige Textzeilen wie "Es war mit unsrem ÖFB ned immer leicht in diesem Land" oder „Dort sagen‘s Marko, you are wonderful und den Laimer hamma gern. Und wenn der Gregoritsch des Tor ned schießt, dann wirds der Wimmer werden."

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Dazu setzen auch RedRomen, der nach Hits wie "Atzgersdorfer Evis" jetzt "De Wödmasta" liefert und HipHop-Star Drogu („Willkommen in Autriche“) auf das Fußball-Großereignis.

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Eine Hymne wird aber alle aktuellen Fußball-Songs auf alle Ewigkeiten übertreffen. Der Rainhard-Fendrich-Klassiker "I am From Austria", "Gegen die braucht man gar nicht antreten. Die wird ewig bleiben. Und das ist nur würdig und recht"; zieht auch Paul Pizzera vor Austropop-König Fendrich den Hut.