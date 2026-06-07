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WM-Fieber in Wien

Kult! Vintage-Fußball-Trikots

Shop-Betreiber Florian Gajdusek.
© ORF
Die Fußball-WM ist noch nicht angepfiffen – doch in Wien herrscht bereits Ausnahmezustand! Am Wiener Hauptbahnhof hat Florian Gajdusek seinen „Original Football Shop" als Pop-up-Store eröffnet.
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Hunderte alte Nationalteam- und Vereinstrikots aus vergangenen Jahrzehnten hängen dort – zu Preisen zwischen 50 und 500 Euro.

Arnautovic-Trikot!

Das absolute Highlight: Ein signiertes Marko Arnautovic-Trikot vom Spiel Österreich gegen Slowenien im November 2024 – eine Sonderedition zum 50-Jahr-Jubiläum von Puma und Österreich. Gajdusek schätzt den Wert auf satte 4.000 Euro. Verkauft wird es aber nicht.

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Umsatzbringer Fußball-WM

Gajdusek hat sogar ein eigenes Trikot entworfen – als Hommage an Österreichs vier WM-Teilnahmen. Die Designs von 1978, 1982, 1990 und 1998 wurden kombiniert, auf dem Rücken prangen die Nummern der Legenden Krankl, Prohaska, Herzog und Sindelar.

Auch ein Fachgeschäft in Ottakring, seit 30 Jahren dem Fußball verschrieben, spürt den WM-Boom. „Die Frequenz ist auf jeden Fall erhöht", so Betreiber Thomas Radovan. Am meisten laufen derzeit die Trikots der ÖFB-Spieler. Kein Wunder: Die Wirtschaftskammer Wien erwartet rund um die WM Zusatzumsätze von über 100 Millionen Euro.

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