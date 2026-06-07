Müllverbrennungsanlage Flötzersteig: Kein Warmwasser für Anrainer!

Von 25.-29. Juni führt die Wiener Energie Wartungsarbeiten rund um die Müllverbrennungsanlage Flötzersteig durch. Anrainer sind insofern betroffen, als es in diesem Zeitraum kein Warmwasser gibt.

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Einmal im Jahr macht die älteste Müllverbrennungsanlage Flötzersteig Pause und wird von der Wien Energie durchgecheckt. Dieses Jahr wird gleichzeitig die Fernwärmeleitungen nahe der Müllverbrennungsanlage modernisiert.

Eckdaten zu den Wartungsarbeiten

Die Wartungsarbeiten starten am Donnerstag, 25. Juni, 6 Uhr und enden am Montag, 29. Juni, um 9 Uhr.

Was bedeutet das für die Anrainer?

Leider gibt es in dieser Zeit kein Warmwasser und keine Heizung. Damit Anrainer auf eine warme Dusche nicht verzichten müssen, wird es in der Umgebung Dusch-Möglichkeiten geben. Wo die Duschen sind, findet sich laut Wien Energie bis spätestens 18. Juni auf www.wienenergie.at/fernwaermewartung. Bei Fragen wenden sich Anrainer an den Störungsdienst für Fernwärme: kostenlos unter 0800 500 751.

Der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp fordert eine umgehende Stellungnahme der zuständigen SPÖ-Stadträtin Ulli Sima. "Die Wiener haben ein Recht darauf zu erfahren, wie viele Menschen und Haushalte tatsächlich betroffen sind. Ebenso muss offengelegt werden, welche weiteren Gebiete künftig mit derartigen Abschaltungen rechnen müssen und ob ähnliche Maßnahmen bereits geplant sind."

Besonders betroffen seien ältere Menschen, Familien mit Kindern sowie pflegebedürftige Personen. "Gerade im Alltag dieser Menschen ist eine funktionierende Warmwasserversorgung unverzichtbar. Wer glaubt, dass man die Wiener einfach auf öffentliche Duschen verweisen kann, hat völlig den Bezug zur Lebensrealität der Bevölkerung verloren. Diese Empfehlung ist eine Provokation gegenüber all jenen, die sich keine Sonderbehandlung leisten können und zeigt einmal mehr die Arroganz der roten Sonderklassen", so Nepp abschließend.