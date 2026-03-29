Star-Musiker kollabiert im ORF – so geht es ihm jetzt

Große Erleichterung nach dem dramatischen Zwischenfall am Samstagabend: Star-Musiker Toni Maier ist nach seinem Zusammenbruch in der ORF-Sendung "Mei liabste Weis" auf dem Weg der Besserung.

Steiermark. Der Vorfall ereignete sich in der ORF-Volksmusiksendung "Mei liabste Weis" am Samstag gegen 21:15 Uhr im oststeirischen Puch bei Weiz. Während der 77-jährige Toni Maier den "Erzherzog-Johann-Jodler" anstimmte, erlitt er mutmaßlich einen Herzinfarkt und musste seinen Auftritt sofort abbrechen. Der Musiker bemerkte den Ernst der Lage selbst und kommentierte noch kurz: "Mein Defibrillator hat sich eingeschaltet." Sanitäter übernahmen sofort die Erstversorgung hinter der Bühne, während das Publikum vor Ort und vor den Bildschirmen in banger Sorge verharrte.

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Nach einer ersten Entwarnung durch Moderator Franz Posch noch während der Sendung gab es am Sonntag weitere positive Nachrichten. Laut "ORF Tirol"-Landesdirektorin Esther Mitterstieler ist der Zustand des Bärnbachers stabil. Das berichtete sie Sonntagfrüh nach einem Gespräch mit der Familie. Maier war nach dem Vorfall bei Bewusstsein und wurde zur genaueren Kontrolle in das Landeskrankenhaus Graz gebracht. Mitterstieler zeigte sich "sehr erleichtert und froh" darüber, dass Maier auf dem Weg der Besserung sei.

Rückkehr aus dem Spital

Obwohl Star-Trompeter noch im Krankenhaus bleiben musste, ist die Heimreise bereits geplant. Ein Mitarbeiter des ORF Tirol wird den Musiker noch am heutigen Sonntag vom Spital abholen. Maier, der jahrelang das Johann-Joseph-Fux-Konservatorium in Graz leitete, gilt als Institution der heimischen Volksmusik.

Toni Maier prägt die steirische Musiklandschaft bereits seit Jahrzehnten. Dass der erfahrene Profi trotz des medizinischen Notfalls so besonnen reagierte, beeindruckte viele Zuschauer. Auch wenn die festliche Stimmung der Jubiläumssendung in Puch bei Weiz kurzzeitig überschattet wurde, überwiegt nun die Freude über die rasche Genesung des Startrompeters.