Zusammenbruch: Defibrillator rettete Star-Musiker das Leben

Schock-Szenen im ORF: Bei der beliebten Volksmusiksendung "Mei liabste Weis" brach Star-Trompeter Toni Maier zusammen. Sein Defibrillator rettete ihm das Leben.

Der bekannte steirische Musiker Toni Maier (77) erlitt mutmaßlich einen Herzinfarkt, genau in dem Moment, als er den „Erzherzog-Johann-Jodler“ anstimmte.

Der 77-jährige Steirer griff sich während des Spielens plötzlich an das Herz und musste sich sofort setzen. Die Situation wirkte sichtlich ernst, als der Musiker selbst noch kurz kommentierte: „Mein Defibrillator hat sich eingeschaltet.“ Unmittelbar danach eilten Sanitäter herbei, um die Erstversorgung des Künstlers zu übernehmen, während das Publikum und die Zuschauer vor den Bildschirmen bange Momente miterlebten.

Baldige Entwarnung

Gegen 21:30 Uhr gab es schließlich die erste Erleichterung für die Anwesenden. Moderator Franz Posch konnte vorläufig Entwarnung geben und erklärte sichtlich bewegt, dass Toni Maier in besten Händen und bereits wieder wohlauf sei. Der Musiker ist eine Institution in der heimischen Szene und leitete unter anderem jahrelang das Johann-Joseph-Fux-Konservatorium in Graz.

Toni Maier prägt die steirische Musiklandschaft bereits seit Jahrzehnten. Sein plötzlicher Schwächeanfall sorgte für eine kurze Unterbrechung des gewohnten Sendungsablaufs, bevor die Nachricht über seinen stabilen Zustand die angespannte Lage beruhigte.