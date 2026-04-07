Über 100 Stiche! Schwarm greift Wanderer an

Ein Ausflug in die Natur endet plötzlich im Horror: In Arizona wird ein Wanderer nahe Phoenix von einem Bienenschwarm attackiert. Innerhalb von Sekunden eskaliert die Situation. Der Mann hatte keine Chance zu fliehen.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagvormittag nahe dem Gipfel des Lookout Mountain in Phoenix. Plötzlich wurde der Wanderer von einem Schwarm Bienen angegriffen und mehr als 100-mal gestochen.

Durch die Vielzahl der Stiche war er nicht mehr in der Lage, den Berg selbstständig zu verlassen.

Rettung per Hubschrauber

Die Einsatzkräfte mussten rasch reagieren. Feuerwehrteams aus Phoenix und Glendale rückten aus, doch schnell wurde klar: Eine Rettung vom Boden aus ist nicht möglich. Der Mann wurde schließlich per Hubschrauber mit einer Seilwinde aus dem Gelände geborgen und ins Tal gebracht. Dort übergaben ihn die Retter an den Notdienst.

© Facebook/ Phoenix Fire Department

Zustand kritisch

Der Wanderer wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Laut Feuerwehr befindet er sich in kritischem Zustand. Warum der Bienenschwarm plötzlich angriff, ist bisher unklar. Experten warnen: Eine so hohe Anzahl an Stichen kann selbst für gesunde Menschen lebensbedrohlich sein. Der Fall zeigt, wie schnell ein harmloser Ausflug zur Gefahr werden kann.