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Pula strand
© Getty

Mega-Investition

Kroatien baut neues Strand-Paradies für Hunde – das erwartet Urlauber jetzt

07.04.26, 08:09
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Urlaub mit Vierbeinern wird immer beliebter: Jetzt zieht ein Hotspot in Kroatien nach. In Pula wird ein beliebter Strand massiv ausgebaut, um noch mehr Gäste anzulocken. Für Hunde und ihre Besitzer entsteht etwas völlig Neues. 

Immer mehr Urlauber reisen mit ihren Haustieren – darauf reagiert nun auch Kroatien. In einem beliebten Ferienort wird kräftig investiert, um genau diese Zielgruppe anzusprechen.

Im Fokus steht der Strand „Kupalište Hidrobaza“ in Pula, der jetzt deutlich erweitert werden soll.

Halbe Million für Hunde-Paradies

Rund 500.000 Euro fließen in das Projekt. Ziel ist es, ein echtes Paradies für Urlauber mit Hund zu schaffen. Der bestehende Hundestrand wird nicht nur vergrößert, sondern auch mit neuen Angeboten ergänzt. Damit soll die Fläche besser genutzt und attraktiver gestaltet werden.

Neuer Park direkt am Strand

Geplant ist ein eigener Hundepark auf einem bisher ungenutzten Teil des Areals. Der Bau soll nach dem Sommer starten. Das Projekt umfasst getrennte Bereiche von etwa 1.120 Quadratmeter für große Hunde und einen Bereich für kleine Hunde mit etwa 780 Quadratmeter, sowie zusätzliche Liegewiesen.

Auch an Unterhaltung ist gedacht: Neben klassischen Auslaufzonen sind Spielgeräte und sogar ein Agility-Parcours vorgesehen. Damit richtet sich das Angebot gezielt an Hundebesitzer, die ihren Urlaub aktiv gestalten wollen.

Touristen im Fokus

Mit dem Ausbau will die Stadt gezielt neue Gäste anziehen. Immer mehr Menschen verreisen mit ihren Haustieren, genau darauf setzt das Konzept. Klar ist: Der Konkurrenzkampf im Tourismus wird härter und Kroatien reagiert mit neuen Ideen.

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