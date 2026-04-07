Dach bricht ein! Wassermassen stürzen plötzlich auf Passagiere

Heftige Wetterbedingungen haben an einem Flughafen für Chaos gesorgt. Was als starker Regen begann, entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit zu einer gefährlichen Situation im Gebäude.

Schock am Flughafen in Jakarta: Während heftiger Regen auf das Gebäude prasselt, gibt plötzlich die Decke nach. Wassermassen ergießen sich mitten im Terminal auf wartende Passagiere – es kommt zu chaotischen Szenen.

Vor allem die Wassermengen wurden zum Problem. Diese konnten offenbar nicht mehr abgeführt werden.

Decke gibt plötzlich nach

Am Flughafen in Jakarta kam es während eines starken Unwetters zu einem Zwischenfall. Die Deckenverkleidung eines Terminals hielt den Wassermassen nicht stand und brach teilweise ein. In Videos ist zu sehen, wie sich regelrechte Sturzbäche von oben über wartende Passagiere ergießen.

Die Menschen versuchten, sich so schnell wie möglich in Sicherheit zu bringen.

Terminal wird überflutet

Die Wassermassen drangen unkontrolliert in das Gebäude ein und überschwemmten Teile des Terminals. Die Situation wurde für viele Reisende unübersichtlich, während sie versuchten, Abstand zur betroffenen Stelle zu gewinnen.

Wie viele Personen verletzt wurden, ist derzeit noch unklar.

Unwetter keine Seltenheit

In Indonesien kommt es während der Regenzeit regelmäßig zu starken Unwettern. Überschwemmungen und Schäden an Infrastruktur treten immer wieder auf. Der aktuelle Vorfall zeigt erneut, wie schnell solche Wetterlagen eskalieren können – selbst an Orten, die eigentlich als sicher gelten.