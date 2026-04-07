Frisch sanierte Apartments: Dorf bietet gratis Wohnungen an

Ein spanisches Bergdorf bietet nun den Traum einiger Menschen an: gratis wohnen und einen sicheren Job unter der spanischen Sonne. Arenillas sucht nach neuen Bewohnern.

Das idyllische spanische Dorf Arenillas kämpft ums Überleben. Der Ort liegt in der Provinz Soria im Nordwesten von Spanien und zählt nur rund 40 Einwohner.

Soria leidet sehr stark unter dem Bevölkerungsrückgang. Doch wie die Bild nun berichtet, will Arenillas nicht kampflos ergeben. Sie suchen aktiv nach neuen Bewohnern. Interessierte erhalten eine voll ausgestattete Wohnung kostenlos. Sie müssen keine Miete zahlen, sondern nur die üblichen Nebenkosten.

Gratis Transport für Kinder

Für das Angebot sind die örtlichen Behörden verantwortlich. Im vergangenen Jahr haben sie Immobilien mit insgesamt sieben Wohnungen saniert. Diese werden nun den neuen Nachbarn angeboten. Ihre Aufgabe: Bei der Weiterentwicklung des Dorfes mithelfen. Sie können etwa das Gemeindezentrum übernehmen oder einen unbefristeten Job als Maurer annehmen. Seine Aufgabe wird die Sanierung und Pflege der kommunalen Gebäude im Dorf sein.

Arenillas will vor allem junge Familien anlocken. Die Kinder können die Schule in Berlanga de Duero besuchen. Der Ort liegt etwa 20 Kilometer weit entfernt. Laut dem spanischen Online-Medium "Madrid Secreto" soll für einen kostenlosen Transport gesorgt werden. Homeoffice soll durch die hervorragende Internetverbindung möglich sein.

Innerhalb weniger Tage sollen mehr als 100 Bewerbungen an die Stadtverwaltung per E-Mail (ayuntamiento@arenillas.es) eingegangen sein. Nun werden diese mit dem örtlichen Kulturverein geprüft.