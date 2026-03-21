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ORF-Flop: Quoten-Absturz und wütende Fans für "Braunschlag"-Comeback
© ORF

Trotz Mega-Hype

ORF-Flop: Quoten-Absturz und wütende Fans für "Braunschlag"-Comeback

21.03.26, 10:54 | Aktualisiert: 22.03.26, 14:38
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Der erste Teil des lockte mehr als 400.000 vor die TV-Schirme, das Finale das Specials "Braunschlag 1986" am Samstag verlor über 100.000 Seher.

Der TV-Auftakt der beiden "Braunschlag 1986"-Specials am Freitag-Hauptabend in ORF 1 hat im Durchschnitt 415.000 Seherinnen und Seher vor die Endgeräte gelockt. Beim Finale am Samstag folgte dann aber der Absturz. Nur mehr 278.000 Hardcore-Fans verfolgten das Comeback von David Schalkos Kult-Serie.

ORF-Flop: Quoten-Absturz und wütende Fans für
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Im Vergleich: 2012 sorgte in "Braunschlag" eine fingierte Marienerscheinung und ein illegales Atommülllager in der fiktiven Marktgemeinde Braunschlag für Aufregung. Und Topstars wie Robert Palfracer, Nicholas Ofzarek, Nina Proll, Maria Hofstätter, Simon Schwarz oder Thomas Stipsits für mächtig Quote: 8 Folgen mit je knapp einer Million ORF-Zuseher. Obwohl der Cast fast der gleiche wie damals war, konnte das Sequel, das die Kleinstadt im Waldviertel ins Jahr 1986 zurück katapultierte, diesmal nicht solche Massen vor den TV-Geräten fesseln.

ORF-Flop: Quoten-Absturz und wütende Fans für
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Fans wüten im Netz

Die Kritik lässt bei den Fans nicht lange auf sich warten. Die Wogen in den sozialen gehen hoch, wie schon lange bei keiner TV-Produktion mehr. "Der größte Schwachsinn, den ich je gesehen habe. Schade, dass sich so geniale Schauspieler für so eine Produktion herab lassen!!!" schreibt eine Userin. "Eine Frechheit vom ORF so einen Schwachsinn zu bringen!!!!! Menschen verblöden total!!!", ärgert sich ein anderer.

ORF-Flop: Quoten-Absturz und wütende Fans für
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Wer Lob für "Braunschlag 1986" im Netz sucht, muss lange suchen. Einzig Kult-Regisseur Leo Bauer zollt dem Team um David Schalko Respekt: "Ich habe die Achtzigerjahre so wahnsinnig lustig in Erinnerung und eigentlich auch sehr energetisch, aber ich finde wenn einer sich die Mühe macht das Jahrzehnt so gut zu rekonstruieren und dem Herrn Palfrader so eine Frisur zu verpassen, dann gebührt ihm eigentlich Applaus", so Bauer zu oe24.

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