Echte Häschen gehören nicht ins Osternest

Kaninchen können bei guter Pflege acht bis zwölf Jahre alt werden. Es handelt sich also nicht um eine kurzfristige Verpflichtung.

OÖ. Mit dem nahenden Osterfest steigt auch heuer wieder die Versuchung, lebende Tiere – insbesondere Kaninchen – als süße Überraschung im Osternest zu verschenken.

„Eine verantwortungsvolle Tierhaltung beginnt mit Information, nicht mit einem Impulskauf. Viele unterschätzen den Platzbedarf, den Pflegeaufwand und die sozialen Bedürfnisse von Kaninchen“, erklärt die Tierschutz-Ombudsfrau Cornelia Rouha-Mülleder.

Im Rahmen der Kampagne „Tiere, die ins Leben passen“ ruft das Land Oberösterreich dazu auf, vor der Anschaffung eines Haustieres bewusst zu prüfen, welches Tier wirklich zur eigenen Lebenssituation passt. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Tierheimen:„Unsere Tierheime leisten tagtäglich großartige Arbeit. Wer darüber nachdenkt, ein Tier aufzunehmen, sollte unbedingt zuerst im Tierheim nach dem passenden Begleiter suchen. Dort warten viele Tiere auf eine zweite Chance“, sagt Tierschutz-Landesrat Martin Winkler (SPÖ), der selbst Hundebesitzer ist.