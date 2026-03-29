Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
  5. News
Smart Meter Neuer Stromzähler
© Wiener Netze/Arndt Ötting

Energie

Günstigerer Strom ab April: Wie Wiener Haushalte jetzt automatisch sparen

29.03.26, 17:30
Teilen

Die Wiener Netze vermelden Neuerungen bei den Smart-Meter-Einstellungen. Nutzer dürfen sich auf ein reduziertes Sommer-Netzentgelt ab April freuen. 

Rund 1,6 Millionen Smart Meter sind im Netzgebiet der Wiener Netze derzeit im Einsatz. Mit 1. April erhalten alle Kunden mit aktivierter Opt-in-Einstellung automatisch das verringerte Sommer-Netzentgelt. Grundlage dafür ist das ElWG, im Zuge dessen die Stromzähler automatisch auf die Übertragung von Viertelstundenwerten umgestellt werden (Opt-in). 

Smart Meter-Webportal

Smart Meter-Webportal, User nutzen das Portal.

© Wiener Netze/Arndt Ötting

Im Zeitraum von 1. April bis 30. September fallen zwischen 10 und 16 Uhr niedrigere Netzentgelte an, sofern ein Smart Meter mit aktivierter Viertelstundenmessung vorhanden ist. Werden in diesen Stunden besonders stromintensive Geräte genutzt, reduziert sich das Netzentgelt um 20 Prozent. Zusätzlich können Haushalte im Smart-Meter-Webportal jederzeit digital auf die Verbrauchsdaten des Vortags zugreifen und so ihren Energieeinsatz besser im Blick behalten. 

Anmeldung für das Sommer-Netzentgelt 

So einfach kommen Kunden zum Sommer-Netzentgelt. Nach der Registrierung im Smart Meter-Webportal oder Businessportal ist wie folgt vorzugehen:

  1. Zugangsschlüssel anfordern
  2. Kundennummer und Zählpunktnummer eingeben
  3. Registrierung abschließen
  4. Viertelstunden-Intervall (Opt-in) aktivieren und sparen

Die Kundennummer und Zählpunktnummer finden sich auf der Energie- oder Netzrechnung. 

Mehr Transparenz und Vorteile 

Mit dem Inkrafttreten des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG) sind Netzbetreiber gemäß § 54 Absatz 2 verpflichtet, Smart Meter so einzurichten, dass der Stromverbrauch im 15-Minuten-Takt erfasst und gespeichert wird. Diese Messung liefert eine verlässliche Basis für Planung, Steuerung und Optimierung der Verteilnetze. Sie unterstützt außerdem die Einbindung erneuerbarer Energiequellen wie Wind- und Solarstrom und hilft, das hohe Maß an Versorgungssicherheit von 99,99 Prozent aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig erhalten Kunden die Möglichkeit, vom reduzierten Sommer-Netzentgelt zu profitieren. 

Schrittweise Umstellung bis 2027 

Die automatische Umstellung auf den Viertelstunden-Intervall (Opt-in) erfolgt schrittweise: Zunächst wurden Kunden mit einem Jahresverbrauch von mehr als 5.000 Kilowattstunden umgestellt sowie Haushalte, in denen zum Beispiel eine Wärmepumpe, ein Ladepunkt oder eine Erzeugungsanlage genutzt wird. In der nächsten Phase folgen jene mit einem Verbrauch zwischen 1.500 und 5.000 Kilowattstunden, da für diese ab 1. Jänner 2027 ebenfalls die Auslesung von Viertelstundenwerten vorgesehen ist. Haushaltskunden können weiterhin die Opt-out-Variante wählen, etwa durch eine schriftliche Mitteilung per E-Mail oder Post an die Wiener Netze.

Wer früher wechseln möchte - beispielsweise um vom reduzierten Sommer-Netzentgelt zu profitieren -, kann den Viertelstunden-Intervall im Smart-Meter-Webportal selbst aktivieren. Kunden, die diese Messung bereits nutzen, müssen nichts weiter unternehmen und erhalten das reduzierte Sommer-Netzentgelt automatisch.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen