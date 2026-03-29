Günstigerer Strom ab April: Wie Wiener Haushalte jetzt automatisch sparen

Die Wiener Netze vermelden Neuerungen bei den Smart-Meter-Einstellungen. Nutzer dürfen sich auf ein reduziertes Sommer-Netzentgelt ab April freuen.

Rund 1,6 Millionen Smart Meter sind im Netzgebiet der Wiener Netze derzeit im Einsatz. Mit 1. April erhalten alle Kunden mit aktivierter Opt-in-Einstellung automatisch das verringerte Sommer-Netzentgelt. Grundlage dafür ist das ElWG, im Zuge dessen die Stromzähler automatisch auf die Übertragung von Viertelstundenwerten umgestellt werden (Opt-in).

Smart Meter-Webportal, User nutzen das Portal. © Wiener Netze/Arndt Ötting

Im Zeitraum von 1. April bis 30. September fallen zwischen 10 und 16 Uhr niedrigere Netzentgelte an, sofern ein Smart Meter mit aktivierter Viertelstundenmessung vorhanden ist. Werden in diesen Stunden besonders stromintensive Geräte genutzt, reduziert sich das Netzentgelt um 20 Prozent. Zusätzlich können Haushalte im Smart-Meter-Webportal jederzeit digital auf die Verbrauchsdaten des Vortags zugreifen und so ihren Energieeinsatz besser im Blick behalten.

Anmeldung für das Sommer-Netzentgelt

So einfach kommen Kunden zum Sommer-Netzentgelt. Nach der Registrierung im Smart Meter-Webportal oder Businessportal ist wie folgt vorzugehen:

Zugangsschlüssel anfordern Kundennummer und Zählpunktnummer eingeben Registrierung abschließen Viertelstunden-Intervall (Opt-in) aktivieren und sparen

Die Kundennummer und Zählpunktnummer finden sich auf der Energie- oder Netzrechnung.

Mehr Transparenz und Vorteile

Mit dem Inkrafttreten des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG) sind Netzbetreiber gemäß § 54 Absatz 2 verpflichtet, Smart Meter so einzurichten, dass der Stromverbrauch im 15-Minuten-Takt erfasst und gespeichert wird. Diese Messung liefert eine verlässliche Basis für Planung, Steuerung und Optimierung der Verteilnetze. Sie unterstützt außerdem die Einbindung erneuerbarer Energiequellen wie Wind- und Solarstrom und hilft, das hohe Maß an Versorgungssicherheit von 99,99 Prozent aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig erhalten Kunden die Möglichkeit, vom reduzierten Sommer-Netzentgelt zu profitieren.

Schrittweise Umstellung bis 2027

Die automatische Umstellung auf den Viertelstunden-Intervall (Opt-in) erfolgt schrittweise: Zunächst wurden Kunden mit einem Jahresverbrauch von mehr als 5.000 Kilowattstunden umgestellt sowie Haushalte, in denen zum Beispiel eine Wärmepumpe, ein Ladepunkt oder eine Erzeugungsanlage genutzt wird. In der nächsten Phase folgen jene mit einem Verbrauch zwischen 1.500 und 5.000 Kilowattstunden, da für diese ab 1. Jänner 2027 ebenfalls die Auslesung von Viertelstundenwerten vorgesehen ist. Haushaltskunden können weiterhin die Opt-out-Variante wählen, etwa durch eine schriftliche Mitteilung per E-Mail oder Post an die Wiener Netze.

Wer früher wechseln möchte - beispielsweise um vom reduzierten Sommer-Netzentgelt zu profitieren -, kann den Viertelstunden-Intervall im Smart-Meter-Webportal selbst aktivieren. Kunden, die diese Messung bereits nutzen, müssen nichts weiter unternehmen und erhalten das reduzierte Sommer-Netzentgelt automatisch.