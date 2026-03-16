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Dembele
© Getty

Nach 2:5-Debakel

Alles oder Nichts: Chelsea fordert PSG im Achtelfinal-Rückspiel

16.03.26, 14:30
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Nach der herben 2:5-Pleite in Paris steht Chelsea am Dienstag vor einer Mammutaufgabe. Die Blues brauchen an der heimischen Stamford Bridge ein historisches Comeback gegen Titelverteidiger PSG.

Die Ausgangslage für die Mannschaft von Liam Rosenior ist nach dem Torfestival im Parc des Princes denkbar schlecht. Chelsea konnte zwar zweimal ausgleichen, ging aber gegen Ende völlig unter. Am Dienstag (21:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) gastiert der Tabellenführer der Ligue 1 nun am Londoner Stamford Bridge.

Gelingt die große Aufholjagd

Chelsea muss zum zweiten Mal in der Klubgeschichte einen Drei-Tore-Rückstand aus einem Hinspiel wettmachen. Das gelang zuletzt 1994/95 gegen Real Saragossa nicht mehr ganz. Zudem stecken die Blues in einer Mini-Krise und kassierten am Samstag eine bittere 0:1-Niederlage gegen Newcastle United, bei der Trainer Rosenior den Schiedsrichter heftig kritisierte.

Kvaratskhelia als großer Schreckfaktor

Der PSG-Joker Khvicha Kvaratskhelia entschied das Hinspiel mit zwei Toren und einer Vorlage fast im Alleingang. Die Franzosen, die am Wochenende spielfrei hatten, reisen mit einer starken Serie von vier Siegen aus den letzten fünf Auswärtsspielen an. Zuletzt gewann Paris vor genau zehn Jahren im Achtelfinale an der Bridge, damals trafen Rabiot und Ibrahimovic beim 2:1-Sieg.

Personalnot und kuriose Sperren

Bei Chelsea fehlt Mykhaylo Mudryk wegen einer Dopingsperre, während Pedro Neto trotz Ermittlungen der UEFA nach einem Schubser gegen einen Balljungen spielberechtigt ist. PSG-Coach Luis Enrique kann fast aus dem Vollen schöpfen, nur Fabian Ruiz fällt mit einer Knieverletzung aus. Vitinha ist zudem in Topform und traf zuletzt in drei Champions-League-Spielen gegen englische Teams in Folge.

Mögliche Aufstellungen:

Chelsea: Sanchez – Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella – James, Caicedo – Palmer, Fernandez, Neto – Pedro

Paris Saint-Germain: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Neves – Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

Live auf Sky.

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