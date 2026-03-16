Werkself will zurückschlagen! Leverkusen fordert Arsenal

Nach dem späten 1:1-Ausgleich durch Kai Havertz im Hinspiel herrscht Hochspannung vor dem Rückspiel in London. Arsenal will vor heimischer Kulisse den Sack gegen die Remis-Könige aus Leverkusen zumachen.

Mikel Arteta und seine Gunners gehen mit viel Selbstvertrauen in das entscheidende Rückspiel am Dienstag (21:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker). Nach dem Last-Minute-Remis in der BayArena haben die Londoner nun den Heimvorteil auf ihrer Seite. In der heimischen Festung Emirates Stadium verlor Arsenal nur eines der letzten 22 Europacup-Spiele.

Die Werkself als Unentschieden-Spezialisten

Bayer Leverkusen reist mit einer kuriosen Statistik an: Fünf der letzten sechs Pflichtspiele endeten unentschieden, so auch das jüngste 1:1 gegen Bayern München. Für Kasper Hjulmand und sein Team ist klar, dass ein weiteres Remis nur bei einem Sieg im Elfmeterschießen reicht. Auswärts lief es zuletzt eher mäßig, nur vier Siege gelangen in den vergangenen zehn Gastspielen.

Personalsorgen auf beiden Seiten

Arsenal-Coach Arteta muss um Jurrien Timber (Verletzung gegen Everton) sowie Martin Ödegaard und Leandro Trossard bangen. Bei Leverkusen fehlen unter anderem Mark Flekken und Lucas Vazquez sicher, zudem ist Aleix Garcia nach einer Kopfverletzung fraglich. Kai Havertz, der im Hinspiel per Elfmeter traf, wird wohl im offensiven Mittelfeld agieren, während Neuzugang Viktor Gyökeres im Sturmzentrum für Gefahr sorgen soll.

Mögliche Aufstellungen:

Arsenal: Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie – Zubimendi, Rice – Madueke, Saka, Martinelli – Gyokeres

Bayer Leverkusen: Blaswich – Andrich, Quansah, Tapsoba – Poku, Fernandez, Palacios, Grimaldo – Maza, Terrier – Kofane

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