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Guardiola
© Getty

Pep-Geheimformel

ManCity startet die Jagd auf das Wunder gegen Madrid

16.03.26, 14:30
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Das Etihad Stadium bebt am Dienstag: Manchester City empfängt Real Madrid zum ultimativen Showdown. Nach dem 0:3-Debakel im Hinspiel setzt Pep Guardiola auf eine völlig neue Herangehensweise.

Manchester City bittet Real Madrid am Dienstag (21:00 Uhr/live Sky, Canal+ & Sport24-Liveticker) zum Tanz um das Viertelfinale. Nach der heftigen Abreibung in Spanien, bei der Federico Valverde mit einem Hattrick glänzte, brauchen die Citizens ein Fußball-Wunder im eigenen Stadion.

Peps ungewöhnlicher Masterplan

Überraschung am Trainingsgelände: Pep Guardiola gab seinen Jungs einen Tag vor dem Match komplett frei! Nach der Kritik an seiner Aufstellung im Hinspiel, als Stars wie Foden und Marmoush nur auf der Bank saßen, setzt der Coach nun auf maximale Lockerheit statt Taktik-Drill.

Haaland muss die Tor-Flaute beenden

Damit die Sensation gelingt, muss Erling Haaland endlich wieder knipsen. Der Norweger steckt in einer ungewöhnlichen Krise und traf in den letzten 17 Spielen nur viermal. Gegen die abgezockten Madrilenen, die 13 ihrer letzten 15 Achtelfinals gewonnen haben, braucht City die Urgewalt ihres Top-Stürmers in Bestform.

Personalpuzzle bei beiden Giganten

Während City auf Gvardiol und Lewis verzichten muss, wiegt der Ausfall von Kylian Mbappe und Jude Bellingham bei Real schwer. Dennoch reisen die Spanier mit breiter Brust an: Drei Siege in Folge und ein souveränes 4:1 gegen Elche am Wochenende zeigen, dass das "Weiße Ballett" auch ohne seine Superstars perfekt harmoniert.

Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester City: Donnarumma – Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri – Bernardo, Rodri, O'Reilly – Semenyo, Haaland, Cherki

Real Madrid: Courtois – Alexander-Arnold, Huijsen, Rudiger, Garcia – Valverde, Tchouameni, Camavinga – Diaz, Guler, Vinicius Jr

Live auf Sky & Canal+

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