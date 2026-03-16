Sporting Lissabon will den Polarexpress aus Bodø stoppen

Sporting Lissabon steht am Dienstag mit dem Rücken zur Wand. Nach der krachenden 0:3-Niederlage im Hinspiel gegen Bodo/Glimt brauchen die Portugiesen daheim ein historisches Wunder zum Aufstieg.

Sporting Lissabon empfängt den norwegischen Riesentöter am Dienstag (21:00 Uhr/live Sky, Canal+ & Sport24-Liveticker) im Estadio Jose Alvalade. Die Lions müssen eine Drei-Tore-Last aus dem Hinspiel in Norwegen wettmachen, um das Viertelfinale der Champions League noch zu erreichen.

Auf den Spuren der Helden von 1964

Die Gastgeber schöpfen Hoffnung aus der eigenen Geschichte. Schon 1963-64 drehte Sporting einen Drei-Tore-Rückstand gegen Manchester United durch einen 5:0-Sieg im Rückspiel. Mit 17 Siegen aus den letzten 18 Heimspielen ist die Festung in Lissabon bereit für eine echte Remontada gegen die Norweger.

Der Polarexpress ist nicht zu stoppen

Bodo/Glimt reist mit einer Serie von fünf Siegen in der Königsklasse an. Die Skandinavier haben in dieser Saison bereits Kaliber wie Manchester City und Atletico Madrid geschlagen. Mit dem Polarexpress könnte erstmals seit 1997 wieder ein norwegisches Team unter die letzten Acht in Europa einziehen.

Rückkehrer sollen die Wende bringen

Sporting-Coach Ruben Amorim kann wieder auf Maximiliano Araujo und Pedro Goncalves setzen, die ihre Sperren abgesessen haben. Vorne soll Luis Suarez für die Tore sorgen. Bei Glimt vertraut Trainer Kjetil Knutsen wohl erneut auf sein bewährtes Erfolgs-Trio im Angriff rund um Kasper Hogh.

Voraussichtliche Aufstellungen

Sporting Lisbon: Silva – Fresneda, Diomande, Inacio, Araujo – Hjulmand, Morita – Catamo, Trincao, Goncalves – Suarez

Bodo/Glimt: Haikin – Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan – Evjen, Berg, Fet – Blomberg, Hogh, Hauge

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