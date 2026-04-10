Einladungen verschickt! Taylor Swift & Travis Kelce: Die geheimen Details zur Hochzeit

Inmitten reger Spekulationen um die bevorstehende Vermählung von Pop-Phänomen Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce verdichten sich nun die Anzeichen für ein glamouröses Jawort am Vorabend des amerikanischen Unabhängigkeitstages in der Weltmetropole New York.

Die Gerüchteküche brodelt nicht mehr nur, sie kocht: Die Vorbereitungen für die Vermählung von Pop-Ikone Taylor Swift (36) und NFL-Größe Travis Kelce (36) biegen lautstark auf die Zielgerade ein. Einem kleinen Kreis an Gästen sollen bereits die Einladungen für das wohl am heißesten ersehnte Fest des Jahres zugegangen sein. Der Schauplatz des Spektakels? Die Weltstadt New York, und zwar unmittelbar vor dem höchsten Feiertag der Vereinigten Staaten.

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Seit der Verlobung im August 2025 beherrschten Mutmaßungen über das „Event des Jahrzehnts“ die Schlagzeilen; nun nehmen die Pläne konkrete Formen an. Wie das US-Medium „Page Six“ berichtet, ist der Termin für den 3. Juli anberaumt. Man feiert somit direkt in den Unabhängigkeitstag hinein – jenen „4th of July“, der bekanntermaßen als Swifts erklärter Lieblingsfeiertag gilt.

Die falsche Fährte nach Rhode Island

Dabei wiesen die Spekulationen noch vor kurzem in eine gänzlich andere Richtung. Eingefleischte Anhänger waren überzeugt, die Zeremonie fände bereits am 13. Juni im luxuriösen „Ocean House“ in Rhode Island statt. Das Datum schien mit Swifts Affinität zu ihrer Glückszahl 13 perfekt zu korrespondieren. Zusätzliche Brisanz erhielt die Theorie durch einen Beitrag der Hochzeitsplattform „Wedding Chicks“, in dem gar über Selena Gomez (33) als Brautjungfer gemutmaßt wurde.





Doch die renommierte Hochzeitsplanerin Tara Guérard setzte diesen Hoffnungen ein jähes Ende und stellte öffentlich klar: „Ich bin die Hochzeitsplanerin für den 13. Juni dort. Tut mir leid: Taylor ist an diesem Wochenende nicht meine Braut!“

Manhattan als Bühne der Liebe

Die neuen Indizien, gestützt durch die verschickten „Save the Date“-Karten, führen nun zurück nach Manhattan. Dass die Wahl auf New York fiel, überrascht Kenner kaum. Die Metropole ist für Swift längst weit mehr als eine bloße Wahlheimat; bereits 2014 setzte sie der Stadt mit dem Titel „Welcome to New York“ ein musikalisches Denkmal. Im Nobelviertel Tribeca residiert die Künstlerin bereits in mehreren Luxus-Immobilien, deren Gesamtwert auf über 50 Millionen Dollar (rund 42 Millionen Euro) taxiert wird.

Auch der Bräutigam in spe scheint dem Charme des „Big Apple“ erlegen zu sein. „Es ist cool, einfach durch die Stadt zu ziehen“, schwärmte Kelce einst über die pulsierende Energie der US-Metropole. Eine offizielle Bestätigung des Paares steht freilich noch aus – und dürfte wohl auch in gewohnter Diskretion ausbleiben. Dennoch: Mit jedem durchgesickerten Detail wird das Bild dieser Traumhochzeit ein Stück greifbarer.