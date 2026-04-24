Beichler plant die Bullen-Revanche gegen Thorups Rapid

Salzburg-Trainer Daniel Beichler hat ein Rapid-Trauma: Noch kein Tor gelang seinen Bullen unter seiner Regie gegen die Wiener. Am Sonntag muss der Fluch brechen, um den Titel-Traum am Leben zu halten.

Red Bull Salzburg gastiert am Sonntag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) im Allianz Stadion bei Rapid Wien. Für die Bullen ist die Ausgangslage klar: Nur mit einem Sieg bleibt die Chance auf die Tabellenführung gewahrt. Unter Trainer Daniel Beichler wartet der Vizemeister noch auf das erste Tor gegen die Hütteldorfer, die unter Coach Hoff Thorup bisher beide Saison-Duelle mit 1:0 für sich entscheiden konnten.

Aggressiv gegen den Hütteldorf-Fluch

Beichler weiß um die Schwere der Aufgabe beim Tabellendritten. Nach drei Auswärtsspielen ohne Niederlage fordert der Coach einen extrem aggressiven Auftritt, um die Schmach der bisherigen Duelle auszumerzen. Wir werden die eine oder andere Adaptierung vornehmen, kündigte Beichler an. Ein wichtiger Baustein für die Mission Revanche ist Stefan Lainer, der nach seiner Sperre am Mittwoch in die Startelf zurückkehrt.

Rapid setzt auf den Hartberg-Schock

Bei Rapid herrscht nach der jüngsten Pleite gegen Hartberg eine Alles-ist-möglich-Mentalität. Trainer Hoff Thorup erwartet vor über 21.000 Zuschauern ein ganz anderes Spiel, da Salzburg offensiver agieren wird als die tief stehenden Steirer. Janis Antiste und Kapitän Matthias Seidl waren die Goldtorschützen in den bisherigen 1:0-Erfolgen. Thorup sieht die große Herausforderung so kurz nach der Enttäuschung als Chance.

Zukunftshoffnungen für die Bullen-Offensive

Während der Fokus auf dem Titelkampf liegt, bastelt Sportchef Marcus Mann bereits am Kader für die kommenden Jahre. Mit dem 18-jährigen Venezolaner Yerwin Sulbaran und dem gleichaltrigen Filip Matjasevic von Cukaricki Belgrad wurden zwei Offensiv-Talente langfristig gebunden. Beide Youngster unterschrieben in Salzburg Verträge bis zum Jahr 2031 und sollen die Angriffslust der Bullen nachhaltig sichern.

Mögliche Aufstellungen:

SK Rapid – FC Red Bull Salzburg

Anpfiff: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Stadion: Allianz Stadion, Wien

Allianz Stadion, Wien Schiedsrichter: Ciochirca

Ergebnisse 2025/26:



1:2 (a)

1:0 (h)

1:0 (a)

SK Rapid: Hedl - Cvetkovic, Raux-Yao, Schöller - Bolla, M. Seidl, Amane, Wurmbrand - Dahl, Kara, Weimann

Es fehlen: Schaub, Mbuyi, Ndzie (alle Knie), Nunoo, Marcelin (beide Oberschenkel), Horn (erkrankt)

FC Red Bull Salzburg: Schlager - Lainer, Schuster, Drexler, Krätzig - Kitano, Bidstrup, Kjaergaard - Vertessen, Konate, Alajbegovic

Es fehlen: Kawamura (Knie), Lukic (Rückenprobleme), Omoregie (Schulterprobleme)

Live auf Sky Sport Austria.