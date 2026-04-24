Hartberg träumt gegen LASK von nächster Sensation

Zwei Punkte fehlen dem LASK auf Tabellenführer Sturm Graz. Um im Titelrennen dranzubleiben, müssen die Linzer am Sonntag in Hartberg eine Bilanz aufpolieren, die bisher alles andere als meisterlich ist.

Der LASK gastiert am Sonntag (14:30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) in der Profertil Arena beim TSV Hartberg. Für die Elf von Dietmar Kühbauer ist die Ausgangslage im Titelkampf brisant: Nur zwei Zähler trennen die Linzer vom Spitzenreiter Sturm Graz. Doch die Steirer erwiesen sich in dieser Saison als unbezwingbar. Alle drei bisherigen Duelle endeten mit einem Unentschieden (0:0, 2:2 und 3:3).

Kühbauer fordert Lösungen gegen Defensiv-Bollwerk

Nach den starken Auftritten gegen Sturm, die laut Kühbauer phasenweise eines Meisters würdig waren, reichte die Punkteausbeute mit zwei Zählern zuletzt nicht aus. In Hartberg erwartet der Coach ein komplett anderes Spiel gegen sehr defensiv eingestellte Gastgeber. Wir müssen in der Offensive gute Lösungen finden, so der 55-Jährige. Bitter für den LASK: Mit Verteidiger Joao Tornich und Stürmer Samuel Adeniran fehlen zwei wichtige Stützen gesperrt.

Hartberg im emotionalen Hoch Richtung Europa

Die Hartberger strotzen nach dem 2:0-Auswärtssieg bei Rapid Wien vor Selbstvertrauen. Es war der erste Sieg in der Meistergruppe, der das Team von Manfred Schmid mitten in den Kampf um die Europacup-Plätze katapultiert hat. Der scheidende Trainer Schmid gab die Marschroute klar vor: Dass wir nach Europa wollen, ist klar. Mittelfeld-Mann Damjan Kovacevic will die aktuelle Spielfreude nutzen, um den Favoriten aus Linz auch im vierten Anlauf zu ärgern.

Mögliche Aufstellungen:

TSV Hartberg – LASK

Anpfiff: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Stadion: Profertil Arena, Hartberg

Profertil Arena, Hartberg Schiedsrichter: Hameter

Ergebnisse 2025/26:



3:3 (a)

2:2 (h)

0:0 (a)

TSV Hartberg: Hülsmann - Schopp, Spendlhofer, H. Coulibaly - Heil, Kainz, Markus, Pazourek - Hoffmann, Fridrikas, Havel

Es fehlen: Vincze (Knie), Komposch (Aufbautraining), Drew (Rücken)

LASK: Jungwirth - Mbuyamba, Cisse, Andrade - Jörgensen, I. Coulibaly, Horvath, Bogarde - Kacavenda - Usor, Kalajdzic

Es fehlen: Adeniran, Tornich (beide gesperrt), Smakaj (Kreuzband), Danek (muskuläre Probleme)

Live auf Sky Sport Austria.