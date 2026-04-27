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ALLE Feiertage im Mai und Juni im Überblick

27.04.26, 15:01
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Damit Sie den Überblick zwischen Tradition, Kirche und Familienfesten nicht verlieren, haben wir alle wichtigen Termine – inklusive regionaler Besonderheiten – zusammengefasst.

Der Wonnemonat Mai startet direkt mit einem Fixpunkt für alle Arbeitnehmer: Dem Staatsfeiertag (gleichzeitig internationaler Tag der Arbeit) am 1. Mai, der heuer auf einen Freitag fällt. Doch schon kurz darauf folgt ein wichtiger Termin für Traditionspfleger: Der Florianitag am 4. Mai. Dieser Gedenktag zu Ehren des heiligen Florians, dem Schutzpatron der Feuerwehr, hat besonders in Oberösterreich eine hohe Bedeutung.

Brauchtum und Familientage

Kurz nach dem Florianitag steht mit dem Muttertag am 10. Mai der erste große, wenn auch nicht gesetzliche Ehrentag des Jahres an, an dem die Familie im Mittelpunkt steht. Die darauffolgenden Wochen stehen ganz im Zeichen der christlichen Hochfeste. Den Anfang macht Christi Himmelfahrt am 14. Mai, ein klassischer Donnerstag, der sich ideal für einen Fenstertag eignet. Zehn Tage nach Pfingsten folgt im Juni schließlich Fronleichnam am 4. Juni, das ebenfalls an einem Donnerstag gefeiert wird.

Pfingsten und Ehrentage

Abgerundet wird die Feiertags-Saison durch das Pfingstwochenende Ende Mai und den Vatertag Mitte Juni. Während Pfingsten die Entsendung des Heiligen Geistes feiert und uns einen freien Montag schenkt, nutzen viele Österreicher den Vatertag am 14. Juni für gemeinsame Ausflüge. Hier findest du alle Termine kompakt zusammengefasst:

  • 1. Mai (Freitag) – Staatsfeiertag: Gesetzlicher Feiertag
  • 4. Mai (Montag) – Florianitag: Gedenktag des Landespatrons von Oberösterreich
  • 10. Mai (Sonntag) – Muttertag: Ein nicht gesetzlicher Ehrentag zu Ehren der Mütter
  • 14. Mai (Donnerstag) – Christi Himmelfahrt: Gesetzlicher Feiertag, 40 Tage nach Ostern
  • 24. & 25. Mai (So/Mo) – Pfingsten: Gesetzliche Feiertage; Pfingstmontag bietet ein verlängertes Wochenende
  • 4. Juni (Donnerstag) – Fronleichnam: Gesetzlicher Feiertag
  • 14. Juni (Sonntag) – Vatertag: Nicht gesetzlicher Feiertag am zweiten Junisonntag

Der Frühling 2026 meint es also gut mit uns in Österreich: Gleich mehrere Feiertage fallen so günstig, dass uns mit oder ohne Fenstertag verlängerte Wochenenden bevorstehen.

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