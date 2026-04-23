Von Sonne geblendet - Traktorfahrer (77) von Pkw erfasst

Der Niederösterreicher aus dem Weinviertel wollte Werkzeug aus seinem abgestellten Traktor holen - eine Autofahrerin übersah den Mann, der noch an der Unfallstelle verstarb.

NÖ. Auf der L45 in Kirchberg am Wagram (Bezirk Tulln) ist am Mittwochabend ein 77-Jähriger von einem Pkw erfasst und tödlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte der Mann Werkzeug aus seinem zuvor am Fahrbahnrand abgestellten Traktor holen wollen und war deshalb die Straße getreten. Dort wurde er von der 25-jährigen Autofahrerin übersehen. Die junge Frau, die on einem aus Richtung Engelmannsbrunn gekommen war, dürfte von der Sonne geblendet worden sein, hieß es seitens der Exekutive.

Der 77-Jährige erlag noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen. Der Unfall hatte sich kurz vor 19.30 Uhr ereignet, aufgrund der Bergungs- und Aufräumarbeiten war der Bereich bis 22.00 Uhr gesperrt.