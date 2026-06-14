Scooter-Teenies crashten auf Schutzweg in Auto

Mit einem nicht für den Verkehr zugelassenen E-Scooter, der von Haus aus 60 km/h drauf hat, bauten sich zwei Burschen - ein 12- und ein 14-Jähriger - auf einem Schutzweg in Wien schwer ein.

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Wien. Der Unfall ereignete sich, wie die Polizei berichtet, am frühen Samstagnachmittag in der Donaustadt: Zwei Freunde - der Ältere, der einen Helm aufhatte, lenkte den KuKirin G2 Master, der 12-Jährige, der blanken Hauptes vorne stand, hielt sich an den Beinen des Größeren fest - näherten sich der Kreuzung Donaustadtstraße/Bernoullistraße.

Dort blieben sie vorerst brav und rücksichtsvoll stehen und ließen Fußgänger passieren, doch dann gaben sie am Schutzweg Vollgas - zu bedenken ist, dass man jeden E-Scooter per Gesetz nur über den Zebrastreifen schieben darf und dass er bei uns nur über eine Bauartgeschwindigkeit von 25 km/h verfügen darf. Doch alle wollen derzeit den 800-Euro-Speedroller made in China mit 2x1000-Watt-Antrieb haben, der im Nu auf 60 km/h beschleunigt und eine Reichweite von 70 Kilometern hat.

Anzeigen gegen Burschen und Mütter

Werbefotos und TikTok-Videos sorgen für eine große Nachfrage des G2. © Kukirin

Just in dem Moment, als die aus ungarischen Familien stammenden Buben über den Schutzweg donnerten, bog laut Augenzeugen ein Autofahrer, der nicht mehr bremsen konnte, in den Kreuzungsbereich ein. Durch den Aufprall wurden die Freunde samt ihrem E-Roller zu Boden geschleudert. Dabei erlitt der 14-Jährige Abschürfungen und Prellungen, der 12-Jährige, der keinen Helm trug, erlitt Kopfverletzungen. Die Jugendlichen wurden durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Der Lenker des Pkw blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Der 14-Jährige, seine Mutter und die Mutter des 12-Jährigen wurden aufgrund mehrerer verwaltungsrechtlicher Übertretungen angezeigt. Weitere Erhebungen des Verkehrsunfallkommandos der Landesverkehrsabteilung Wien sind im Gange.