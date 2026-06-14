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»Patient« ging mit zerbrochener Flasche auf Rettung los

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Nur helfen wollten die alarmierten Sanis einem Mann, der auf einer Parkbank in Fvaoriten reglos herumgelegen war. Als die Rettung ankam, eskalierte der aus der vermeintlichen Bewusstlosigkeit erwachte "Patient".
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Wien. Passanten hatten Samstag gegen 17.45 Uhr den Notruf gewählt, nachdem sie einen Mann reg- und anscheinend bewusstlos auf einer Parkbank in der Quellenstraße bemerkt hatten. Als Mitarbeiter eines Rettungsdienstes Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten wollten, kam der Mann - der offenbar einfach nur schwer betrunken war - plötzlich zu sich. Laut Polizei beschimpfte und bespuckte er die Sanitäter und verhielt sich zunehmend aggressiv.

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Schließlich zerschlug der 50-Jährige eine mitgeführte Weinflasche (ob es eine 0,7-Liter-Bottle oder ein Doppler war, ist unklar) und führte mit dem abgebrochenen Flaschenhals Stichbewegungen sowie Drohgebärden in Richtung der Rettungskräfte aus. Verletzt wurde bei dem Vorfall zum Glück niemand. Gegen den Slowaken besteht bereits ein behördliches Waffenverbot. Er wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung sowie wegen aggressiven Verhaltens, ungebührlicher Lärmerregung und Verletzung des öffentlichen Anstandes angezeigt.

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