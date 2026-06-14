Süßenbrunner Platz ist jetzt kühler Grätzl-Treff

Der Süßenbrunner Platz in der Donaustadt präsentiert sich nach einer umfassenden Neugestaltung als kühler Sommer-Hit mit reichlich Grün, Wasser und Schatten.

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Wo früher vor allem Autos parkten, lädt heute der völlig neu gestaltete Süßenbrunner Platz zum Verweilen ein. Hinter der Kirche entstanden großzügige Grünflächen, zahlreiche Sitzmöglichkeiten und neue Aufenthaltsbereiche für Jung und Alt. Insgesamt wurden 24 neue Bäume gepflanzt, die an heißen Sommertagen für Schatten und Abkühlung sorgen. Auch Kinder kommen nicht zu kurz: Zwei neue Spielgeräte schaffen zusätzliche Freizeitangebote mitten im Ortskern.

Der Süßenbrunner Platz hat sich in ein neues klimafittes Grätzl-Zentrum verwandelt. © FUERTHNER CHRISTIAN

Zum Herzstück des Platzes ist das neue Wasserspiel, welches an die historische Rossschwemme erinnert. Trinkbrunnen und offene Wasserrinnen sorgen für Erfrischung und beleben das Areal wieder. Gleichzeitig bleibt der dörfliche Charakter erhalten: In der Platzmitte gibt es einen zentralen Aufstellplatz für Mai- oder Weihnachtsbäume.

Im Zuge der Umgestaltung wurden rund 2.000 Quadratmeter Fläche entsiegelt. Zudem kamen 18 innovative Verkehrsschilder aus heimischem Holz zum Einsatz. Neue barrierefreie Bushaltestellen, moderne Pflasterflächen und eine verbesserte Regenwasserbewirtschaftung runden das Projekt ab. Der Süßenbrunner Platz zeigt damit, wie Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Lebensqualität erfolgreich miteinander verbunden werden können.

Klimafitter Dorfplatz

"Der asphaltierte Parkplatz hat sich in einen klimafitten Dorfplatz verwandelt und ist nicht mehr wiederzuerkennen! 24 neu gepflanzte Bäume sorgen nun für Kühlung und schaffen ein angenehmes Klima. 1.300 Quadratmeter neue Grünflächen, begrünte Pergolen, Sitzgelegenheiten, Spielgeräte und ein Wasserspiel schaffen eine attraktive Aufenthaltsoase für alle. Der Platz bietet jetzt mehr Lebensqualität und Raum für Begegnung mitten in Süßenbrunn!", so Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ).

Stadträtin Ulli Sima und Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (beide SPÖ). © FUERTHNER CHRISTIAN

SPÖ-Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy betont: "Diese Neugestaltung ist mehr als gelungen. Die wirklich umfangreichen Begrünungen und die vielen Sitzgelegenheiten laden ein, sich hier zu treffen und zu verweilen. Und als Bezirksvorsteher freut mich auch sehr, dass es hier auch die Möglichkeit gibt, um einen Mai- oder einen Weihnachtsbaum aufzustellen. Hier ist ein echter Dorfplatz entstanden, der moderne Standards und Tradition vereint."

"Der Süßenbrunner Platz hat ein völlig neues Gesicht bekommen. Durch das Aufbrechen versiegelter Betonflächen und eine großzügige Begrünung inklusive zahlreicher Baumneupflanzungen wurde ein klimafitter Treffpunkt für alle im 22. Bezirk geschaffen, der an heißen Tagen Schatten und Abkühlung spendet. Besonders erfreulich: Die Umgestaltung basiert auf den Wünschen und Ideen der Bürgerinnen und Bürger. Damit hat sich das Areal von einem ehemaligen Parkplatz in einen lebendigen Ort des Miteinanders verwandelt", betont NEOS Wien Klubvorsitzende Selma Arapovic.