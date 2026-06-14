ER pfeift unser Auftaktmatch gegen Jordanien

Dahane Beida aus Mauretanien leitet unser erstes WM-Match.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Mittwoch (Dienstag Ortszeit) ist es endlich so weit: Österreich startet gegen Jordanien in die WM. Gegen den Debütanten hat das Team von Teamchef Ralf Rangnick drei Punkte fix eingeplant.

© FIFA via Getty Images

Mittlerweile hat die FIFA auch den Schiedsrichter bekanntgegeben. Das Spiel wird von Dahane Beida aus Mauretanien geleitet. Beida ist 34 Jahre alt und ist seit 2018 FIFA-Schiedsrichter. Er pfiff bereits zweimal beim Afrika-Cup und war auch bei den Olympischen Spielen 2024 im Einsatz.

Kleiner Vorteil für Jordanien: Der Mauretanier spricht wie unser Gegner Arabisch.

Österreich geht aber jedenfalls als klarer Favorit ins Spiel in San Francisco. Teamchef Rangnick hat die Startelf auch bereits im Kopf und den Spielern mitgeteilt. Öffentlich machte er die Formation aber natürlich nicht.