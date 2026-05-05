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Kuriose Anzeige: Gänseküken wurde gestohlen
© gett

Burgenland

Kuriose Anzeige: Gänseküken wurde gestohlen

05.05.26, 08:02
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Am Zicksee in St. Andrä (Bezirk Neusiedl am See) hat jemand Gänseküken gestohlen.  

Eine Niederösterreicherin beobachtete den Vorfall und erstattete bei der Polizeiinspektion Frauenkirchen Anzeige, bestätigte die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag auf APA-Anfrage Medienberichte.

Der Mann soll zunächst mit seinem Wagen die Gänsefamilie auseinandergetrieben und dann die Gössel eingepackt haben. Er wurde dabei von der Hobbyfotografin und ihrer Freundin gesehen. Die Polizei ermitteln nun in dem Fall.

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