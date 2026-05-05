Blackout in Hernals! Teile Wiens stehen ohne Strom da

In Wien-Hernals startete der Dienstag für hunderte Haushalte mit einer unangenehmen Überraschung. Seit den frühen Morgenstunden ist in Teilen des Bezirks die Stromversorgung unterbrochen.

Am Dienstag kam es kurz vor 7:00 Uhr in Wien-Hernals zu einem plötzlichen Stromausfall.Über 300 Haushalte sind von der Störung betroffen und mussten ihren Tag ohne elektrische Energie beginnen. Die Wiener Netze bestätigten den Vorfall bereits offiziell auf ihrer Webseite und arbeiten an einer Lösung.

Ursache für den Blackout

Wie das Unternehmen mitteilte, ist die genaue Ursache für die Unterbrechung ein defektes Stromkabel. Techniker sind bereits damit beschäftigt, den Schaden im Netz von Hernals zu beheben, um die Versorgung so schnell wie möglich wiederherzustellen.

Hilfe durch Wiener Netze

Die Bewohner wurden über die Online-Kanäle der Wiener Netze über den aktuellen Stand informiert. Der Fokus liegt nun darauf, die betroffenen Haushalte in Wien wieder sicher an das Stromnetz anzuschließen.