Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital Eurovision Song Contest E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Schuldig! Trotzdem großer ÖVP-Applaus für Wöginger
© APA

Klubsitzung

Schuldig! Trotzdem großer ÖVP-Applaus für Wöginger

05.05.26, 08:26
Teilen

Der Wechsel an der Klubspitze der ÖVP dürfte reibungslos verlaufen.  

Der designierte neue Fraktionschef Ernst Gödl traf Dienstagfrüh gemeinsam mit seinem baldigen Vorgänger August Wöginger in der entscheidenden Klubsitzung ein. Das Duo flankierte Partei-Obmann Christian Stocker. Alle drei wurden von den Abgeordneten mit lange anhaltendem Beifall empfangen. Wöginger hatte am Montag nach seiner erstinstanzlichen Verurteilung seinen Rücktritt erklärt.

Nur wenige Stunden nach dem Finale in dem Linzer Amtsmissbrauchs-Prozess war durchgesickert, dass der der breiten Öffentlichkeit kaum bekannte Langzeit-Parlamentarier Gödl den Klub der ÖVP leiten soll. Vor der Klubsitzung heute früh, bei der die Wahl formal erfolgt, zeigte sich der Steirer "sehr" überrascht, nominiert worden zu sein.

Abgeordnete von Wahl nicht überrascht

Für andere gilt das weniger. Der langjährige Abgeordnete Johannes Schmuckenschlager war nicht erstaunt ob der Wahl, sei Gödl doch ein sehr geschätzter Kollege und ein "solider Abgeordneter". Der Fraktionschef der ÖVP in diversen U-Ausschüssen Andreas Hanger war ebenfalls "nicht wirklich überrascht". Es handle sich um eine sehr gute Lösung. Einen langfristigen Image-Verlust für die ÖVP durch das Wöginger-Urteil erwartet er nicht: "Wir werden uns aufrichten und marschieren."

Etliche andere Abgeordnete wollten sich vor der Klubsitzung nicht äußern wie etwa Frauenvorsitzende Juliane Bogner-Strauss oder beließen es bei kurzen Einschätzungen wie ÖAAB-Generalsekretär Christoph Zarits, der meinte: "Es wird passen."

Eine Mehrheit für Gödl in der Klubversammlung gilt als sicher. Vermutlich wird er sich gleich danach am Vormittag erstmals in neuer Funktion der Öffentlichkeit in einer Pressekonferenz präsentieren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen