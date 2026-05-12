Sarah Engels: Schnitzel-Doping vor ESC-Show

Deutschlands ESC-Star Sarah Engels hat sich ganz besonders auf ihren Semi-Finalauftritt in der Wiener Stadthalle vorbereitet: Mit Schnitzel-Doping!

"Was ein Lappen!" – Sarah Engels und ihre Crew genossen kurz vor dem großen Auftritt beim ESC-Halbfinale in Wien noch ein gigantisches Schnitzel.

Mit vollem Magen geht's dann zur Show: „I’m on fire, fire, fire!“ Wie wahr, Sarah Engels heizt uns mit ihrer Song-Contest-Show zum Ohrwurm „Fire“ ein. So feurig haben wir Deutschland beim ESC schon lange nicht erlebt.

Sarah startet beim ESC liegend auf einer Video-Fläche los. Dann springt sie im weißen Kleid hoch. Ein paar verruchte Tanzschritte und plötzlich reißt sie sich das Kleid vom Leib: Blick frei auf ein verboten knappes Gold-Outfit. Es kommt aber noch schärfer! Sarah tanzt zur Kante der Plattform und lässt sich fallen - ein Aufschrei im Publikum – aber natürlich wird sie von ihren vier leicht bekleideten Tänzerinnen aufgefangen. Mit viel Feuer und noch mehr Popo-Wackeln geht’s ins Grande Finale. Heiß, heißer, Sarah Engels!