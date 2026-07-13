Welcher Torjägerkronen-Traum wird platzen?

Es gibt fast nichts in der Reichweite von Lionel Messi, das er in seiner Karriere noch nicht gewonnen hat. Aber eben nur fast, denn der Goldene Schuh bei einer Weltmeisterschaft blieb ihm bislang verwehrt.

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Beim nächsten Versuch, das dafür nötige Tor-Konto aufzupolieren, stehen ihm aber zwei Konkurrenten im Weg: Harry Kane und Jude Bellingham. Wer muss der Torjäger-Krone morgen bei England gegen Argentinien (21 Uhr/live ORF1) vorab Tschüss sagen?

Messi trägt die Nation auf den Schultern

Die besten Chancen der drei Tor-Maschinen hat weiter der Argentinier. Messi steht mit seinen acht Toren gleichauf mit Kylian Mbappé. Wenn es aber so bleibt, kann sich der 39-Jährige die goldene Trophäe aber abschminken, denn bei Gleichstand zählen 2026 die Vorlagen als Zünglein an der Waage.

Hier zählt der Franzose bei drei, Argentiniens Lebensversicherung aber 'nur' bei zwei. Ergo belegt Messi nur Rang zwei in der Wertung. Was das bedeutet, ist klar: Will er seinen langen, überaus großen Titel-Schrank mit dieser Auszeichnung schmücken, braucht er mindestens eine Vorlage.

Besser wäre natürlich ein Torerfolg, auch wenn seine irre Serie von zehn WM-Spielen in Folge mit Torerfolg gegen die Schweiz zu Ende ging. Mut machen dürfte Messi seine Bilanz gegen englische Klubs: 27 Tore in 36 Duellen. Ob ihm auch die Three Lions liegen (siehe r.)?

Torversicherung gibt noch nicht auf

Wie Messi ließ Harry Kane im Viertelfinale an der Tor-Front ebenfalls aus. Damit steht der Kapitän der Three Lions bei sechs Toren und einer Vorlage, was Rang fünf im Ranking um den Goldenen Schuh bedeutet.

Um sich an die Spitze zu setzen, braucht es also wohl mindestens drei Treffer, bevorzugt mit einem weiteren Spiel in der Hinterhand. Aber wenn es einem zuzutrauen ist, dann dem Rekordtorschützen Englands (85 Tore), der in der abgelaufenen Saison für die Bayern 61 Treffer in 51 Spielen erzielt hat.

Zum Torjubel abdrehen, mit Ring-Kuss und Faust-Sprung, ist das täglich Brot des 32-Jährigen.

Jude Bellingham ist auf der Überholspur

Gleichauf mit Kane sitzt sein neun Jahre jüngerer Teamkollege Jude Bellingham. Und der Real-Star befindet sich sowas von auf der Überholspur: Jeweils ein Doppelpack im Achtel- und Viertelfinale. Das Mittelfeld-Ass spielt auf, als würde er seine Nation eigenhändig zum WM-Titel ziehen wollen.

Jude Bellingham bejubelt seinen WM-Treffer © APA/AFP/ROBERTO SCHMIDT

Unglaublich, aber wahr: Die Hälfte seiner Nationalteam-Tore erzielte Bellingham bei diesem Turnier, davor traf er ebenso oft in 48 Matches.