H&M x Glenn Martens launchen die coolste Designer-Kollektion des Jahres

London Calling! Für die neueste Designer-Kollektion von H&M trifft britischer Chic auf Fashion-Surrealismus.

H&M hat sich wieder einen Superstar geschnappt. Nach großen Design-Kooperationen holt sich das Fashion-Label diesmal keinen Geringeren als Glenn Martens – das kreative Genie hinter Y/Project, Diesel und neuerdings auch Maison Margiela. Der Belgier, der Denim dekonstruiert und Tweed neu erfindet, bringt jetzt seine verrückte, luxuriöse Modevision zu erschwinglichen H&M-Preisen.

Martens gilt als Architekt der Avantgarde – seine Designs sind verspielt, präzise und immer etwas verrückt. Genau diesen Mix aus Eleganz und Ironie bringt er jetzt in seine neue Designer-Kollektion für H&M, die ab 30. Oktober 2025 in ausgewählten Stores und online auf hm.com erhältlich ist.

© H&M x Glenn Martens

H&M x Glenn Martens. Britische Noblesse trifft Fashion-Rebellion

„Ich wollte eine aristokratische, britische Atmosphäre schaffen“, verrät Martens über die Inspiration hinter der Kollektion. Man nehme: manipulierten Denim, geflochtenen Strick, dekonstruierten Tweed, drahtverzierte Trenchcoats und zarte Kleider, die aussehen, als wären sie aus einem viktorianischen Traum gefallen. Alle Pieces tragen den unverkennbaren Glenn-Martens-Twist: klassische Stoffe, neu gedacht.

© H&M x Glenn Martens

Die Materialien: Hochwertig, britisch, fast nostalgisch – aber mit eingebautem Augenzwinkern. Viele Teile lassen sich sogar durch eingearbeitete Drähte und Folien neu formen. Mode zum Spielen – ganz à la Martens!

© H&M x Glenn Martens

Auch die Kampagne ist ein Hingucker: Statt steriler Studioaufnahmen gibt es ein surreales „Familienporträt“. Britische Ikonen Joanna Lumley (die ewige Patsy aus Absolutely Fabulous) und Richard E. Grant spielen das exzentrische Oberhaupt der imaginären „Glenn Martens Family“. An ihrer Seite: eine diverse Riege junger Models – darunter Clym Evernden, Audrey Marnay, Jum Kuochnin, Heather Diamond Strongarm und Clara Denison – die den rebellischen Nachwuchs spielen.

© H&M x Glenn Martens

„Die Kollektion ist wie eine Familie“, erklärt Martens. „Jedes Stück hat eine eigene Persönlichkeit – laut oder leise, klassisch oder rebellisch – und verändert sich, je nachdem, wie man es trägt.“ Ein Muss für alle, die britische Coolness mit einem Hauch Couture lieben!