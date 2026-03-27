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© Getty

Tennis-Drama

Nächste Absage von Djokovic! Der Superstar sagt für Monte Carlo ab

27.03.26, 18:39 | Aktualisiert: 27.03.26, 20:29
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Schlechte Nachrichten für alle Tennis-Fans: Superstar Novak Djokovic muss verletzungsbedingt auch für das ATP-1000-Turnier in Monte Carlo passen. Die rechte Schulter macht dem Serben weiterhin Probleme.

Novak Djokovic (38) kommt einfach nicht zur Ruhe. Der serbische Ausnahme-Athlet musste am Freitag seine Nennung für den Sandplatzklassiker in Monte Carlo zurückziehen. Laut den Turnierveranstaltern im Fürstentum an der Cote d'Azur zwingt ihn eine hartnäckige Verletzung an der rechten Schulter zum Zuschauen. Damit verpasst der zweifache Champion (2013, 2015) ein weiteres wichtiges Event der Saison.

Sorgen um die rechte Schulter

Die Blessur zieht sich bereits über längere Zeit hin. Schon für das Turnier in Miami musste der Serbe kürzlich passen. Nun ist klar, dass der Körper des Altmeisters auch für den Start in die europäische Sandplatz-Saison noch nicht bereit ist. Ob die weitere Vorbereitung auf die French Open in Gefahr ist, bleibt vorerst offen.

Prominente Absagen-Welle im Fürstentum

Djokovic ist nicht der einzige prominente Ausfall für das Turnier, das vom Sonntag, 5. April, bis zum Sonntag, 12. April, über die Bühne geht. Auch der Weltranglistensiebente Taylor Fritz aus den USA hat verletzungsbedingt abgesagt. Damit ruhen alle Augen auf der Nummer eins der Welt, Carlos Alcaraz, der in Monaco zur Titelverteidigung antritt.

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