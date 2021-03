Wildtiere in Zirkussen verbieten!

Tierwohl-Organisation fordern ein EU-weites Verbot von Wildtieren zu Unterhaltungszwecken.

Anlässlich des Tages des Artenschutzes (World Wildlife Day) am 3. März 2021 forderten Vier Pfoten gemeinsam mit der NGO Eurogroup for Animals sowie Peta im Rahmen der gemeinsamen Kampagne „Stop Circus Suffering“ ein EU-weites Verbot von Wildtieren in Zirkussen.

Wildtiere EU-weit verbieten

In Österreich besteht ein solches Verbot seit Jahren. Trotzdem transportieren Wanderzirkusse weiterhin Tiere quer durch die EU. Diese Transporte sind eine Qual für die Tiere und gefährden die öffentliche Sicherheit. Für Vier Pfoten ist ein EU-weit angeglichenes Verbot von Wildtieren in Zirkussen die einzige Lösung, um das Leiden der Tiere in der gesamten EU zu beenden. Eine neue, in mehreren EU-Ländern durchgeführte Meinungsumfrage zeigt, dass 68 Prozent der Europäer diese Ansicht teilen.

Wildtiere in Zirkussen in Deutschland erlaubt

In immerhin 23 der 27 EU-Mitgliedstaaten gelten Beschränkungen für den Einsatz von Wildtieren in Zirkussen. In einigen Ländern, wie Griechenland und Malta, dürfen überhaupt keine Tiere in der Manege auftreten. Nur in Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien gibt es keine nationalen Beschränkungen. Internationale Tierärzte, Tierverhaltensexperten und Regierungsvertreter sind sich jedoch einig, dass das ständige Reisen und die stets vorübergehende Unterbringung die Gesundheit von Zirkustieren massiv beeinträchtigt.

Mehrheit europäischer Bürger gegen Tierleid in Zirkussen

Eurogroup for Animals hat im Februar 2021 eine Meinungsumfrage bei Savanta ComRes in Auftrag gegeben. Bürger aus Ländern mit laxen oder keinen Wildtier-Beschränkungen, wie Tschechien, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Italien, Polen und Spanien, nahmen an der Befragung teil. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass sich die Mehrheit für eine Abschaffung dieser tierquälerischen Unterhaltungsform in der EU ausspricht:

Der Einsatz von Wildtieren in Zirkussen ist grausam und Wildtiere sollten nicht zur öffentlichen Unterhaltung eingesetzt werden – 68% stimmen zu

Die Europäische Union sollte den Einsatz aller Wildtiere in Zirkussen verbieten – 62% stimmen zu

Die Europäische Union sollte garantieren, dass Tiere nicht grausam ausgebeutet werden – 83% stimmen zu

Zirkusse, die immer noch Wildtiere einsetzen, müssen sich neu erfinden, indem sie qualitativ hochwertige Shows mit menschlichen Darstellern entwickeln – 69% stimmen zu

Zirkusse, die Wildtiere zeigen, sind lehrreich – 20% stimmen zu

„Nur ein EU-weites Verbot kann das Ende dieser völlig veralteten Unterhaltungsform garantieren und eine einheitliche und effektive Lösung für das körperliche und emotionale Leiden von Wildtieren in Zirkussen bieten. Die Kommission sollte die Wünsche der EU-Bürger sehr ernst nehmen und ihre Befugnisse nutzen, um diesem unnötigen Leiden endlich ein Ende zu setzen und gleichzeitig den Status der EU als internationalen Vorreiter für den Tierschutz festigen“, kommentiert Reineke Hameleers, CEO Eurogroup for Animals.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 7. März 2021, hier in voller Länge sehen.

Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 14. März 2021, 18:30 Uhr.