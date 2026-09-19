Bauernregel warnt jetzt vor Mega-Winter

Der 21. September steht im bäuerlichen Kalender für den Matthäustag – und auch zu diesem Datum gibt es mehrere überlieferte Bauernregeln

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Sie richten den Blick bereits auf die kommenden Wochen und verbinden das Wetter rund um den Namenstag mit einer längerfristigen Wetterentwicklung.

Die wichtigsten Regeln

Eine bekannte Regel lautet: "Hat Matthäus schön’ Wetter im Haus, so hält es noch vier Wochen aus." Sonniges und freundliches Wetter am 21. September soll demnach darauf hindeuten, dass sich die stabile Wetterlage noch längere Zeit halten kann.

Auch stürmisches Wetter wird in den alten Sprüchen aufgegriffen: "Tritt Matthäus stürmisch ein, wird’s bis Ostern Winter sein." Eine weitere Regel lautet: "Wenn Matthäus weint statt lacht, Essig aus dem Wein er macht." Regen am Matthäustag wurde damit traditionell mit einer schlechten Weinernte in Verbindung gebracht.

Und schließlich heißt es: "Wenn Matthäus freundlich schaut, man auf gutes Wetter baut." Wie bei den meisten Bauernregeln handelt es sich um überliefertes Erfahrungswissen und nicht um eine wissenschaftliche Wetterprognose.