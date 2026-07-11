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Im Asowschen Meer

Ukraine startet Großangriff auf Putins Ölschiffe

Kreml-Herrscher Wladimir Putin
© Getty Images
Die Ukraine hat 21 russische Tanker im Asowschen Meer mit Drohnen angegriffen.
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Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht 21 russische Tanker im Asowschen Meer mit Drohnen angegriffen. Außerdem seien vier Schlepper, zwei Frachtschiffe und ein Baggerschiff getroffen worden, teilte der Generalstab in Kiew bei Telegram mit. Das Ausmaß der Schäden werde noch geprüft. Es wäre die zahlenmäßig größte Attacke einer schon seit Tagen laufenden Angriffswelle.

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Russische Behörden sprechen hingegen von Angriffen auf vier Schiffe und einem Toten. "Ein Seemann auf einem technischen Versorgungsschiff ist ums Leben gekommen", schrieb Juri Sljusar, Gouverneur der südrussischen Region Rostow, auf Telegram. Seinen Angaben nach sind die Schäden an Bord - unter anderem bei einem Tanker, der hochentzündliches Methanol geladen habe - gering. Es bestehe keine Gefahr, dass die Fracht auslaufe. Unabhängig lassen sich die Angaben beider Kriegsparteien nicht überprüfen.

Schon in den vergangenen Tagen hatte die Ukraine immer wieder Schiffe auf dem Asowschen Meer, aber auch Umschlagkapazitäten an Land wie den Hafen in Taganrog angegriffen. Zwei durch ukrainische Drohnen am Freitag verursachte Brände in Treibstofflagern in der südrussischen Region Rostow wurden bereits gelöscht, wie Gouverneur Sljusar am Samstag mitteilte. Kiew zielt eigenen Angaben nach darauf ab, die Treibstoffversorgung der im Süden und Osten der Ukraine stationierten russischen Truppen und den lukrativen russischen Ölexport zu unterbinden.

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