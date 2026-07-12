Drama im Freibad: Pensionist (71) starb im Spital

Der Badegast lag mindestens eine Minute lang regungslos im Wasser.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ein Badeunfall in Kapfenberg im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag hat nun ein trauriges Ende genommen. Ein 71-jähriger Mann, der am Samstag nach einem Vorfall im Wasser gerettet und reanimiert werden musste, ist im Krankenhaus verstorben.

Beim Eintreffen der Polizeistreifen wurde der 71-Jährige bereits von anwesenden Badegästen reanimiert. Die Polizeikräfte unterstützten die Reanimationsmaßnahmen und führten diese in der Folge gemeinsam mit den Rettungskräften des Roten Kreuzes fort.

Nach der weiteren notärztlichen Versorgung konnte der Mann mit instabilem Kreislauf, jedoch wieder vorhandenem Spontankreislauf, in das LKH Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur, eingeliefert werden.

Verletzungen waren zu schwer

Nach dem Badeunfall leiteten die Einsatzkräfte sofort Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Anschließend wurde der Mann zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Trotz der intensiven Behandlung konnte sein Leben nicht gerettet werden.