Hitze-Gewitter ziehen über das Land

Das Wetter bleibt auch in der kommenden Woche anhaltend hochsommerlich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen immer über 30 Grad.

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Gleichzeitig ist es wechselhaft mit Wind sowie Schauer- und Gewitterneigung, so die Prognose der Geosphere Austria. Am Montag ist lediglich im Südwesten mit lokalen Gewittern und Schauern zu rechnen. Während es am Dienstag im Flachland voraussichtlich trocken bleibt, ist spätestens am Mittwoch in ganz Österreich mit Schauern und Gewittern zu rechnen.

Mit Hochdruckeinfluss scheint am Montag verbreitet die Sonne und Quellwolken bleiben selbst im Bergland meist ohne Niederschlag. Lediglich im äußersten Südwesten sind lokale Schauer- und Gewitterentwicklungen nicht auszuschließen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus uneinheitlichen Richtungen. In der Früh ist mit Temperaturen zwischen acht und 20 Grad zu rechnen, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 27 bis 33 Grad.

Am Dienstag kommt es im Westen bereits ab der Früh zu gewittrigen Regenschauern und hier bleibt es auch tagsüber schwülwarm und unbeständig. In der Osthälfte scheint am Vormittag neben hohen Wolkenfeldern meist noch die Sonne, im Tagesverlauf breiten sich Wolkenfelder und Quellwolken dann aber weiter aus und generell steigt dann über dem Berg- und Hügelland die Schauer- und Gewitterneigung deutlich an. Im Flachland bleibt es voraussichtlich trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig und dreht tagsüber tendenziell auf West. Die Frühtemperaturen liegen zwischen zehn und 20 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 25 bis 33 Grad.

Schauer und Gewitter in ganz Österreich

Tiefdruck in hohen Schichten bringt am Mittwoch in ganz Österreich eine ansteigende Gewitter- und Schauerneigung. Dabei lebt der Wind immer wieder aus unterschiedlichen Richtungen auf. Die Frühtemperaturen betragen 13 bis 21 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bereits 28 bis 33 Grad.

Am Donnerstag nimmt der Tiefdruckeinfluss in hohen Schichten über Österreich etwas ab. Im Tagesverlauf werden die anfangs noch recht verbreiteten Schauer und Gewitter weniger, abermals setzt sich die Sonne durch - mit auflebendem Nordwind vor allem im Osten Österreichs. Die Frühtemperaturen liegen bei 13 bis 21 Grad, die Tageshöchsttemperaturen steigen bis auf 32 Grad.

Am Freitag gibt es in Bodennähe nur geringe Unterschiede auf hohem Luftdruckniveau. Von Westen her sinkt in hohen Schichten der Luftdruck neuerlich, damit steigt von Vorarlberg bis in das Salzkammergut tagsüber die Gewitterneigung an. Weiter östlich überwiegt Sonnenschein, hier sind Schauer und Gewitter selten. Ganz im Osten ist es tagsüber sogar wolkenlos. Es weht ein schwacher Wind bei Frühtemperaturen zwischen elf bis 21 Grad und Tageshöchsttemperaturen bis zu 34 Grad im Osten.