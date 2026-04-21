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Weißmann
© APA/MAX SLOVENCIK

Anwalt kündigt an

Chats veröffentlicht: Weißmann klagt den "Falter"

21.04.26, 20:14
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Weißmanns Anwalt kündigt eine Klage gegen den "Falter" an. Dieser hat zuvor Chat-Auszüge des gekündigten ORF-Generaldirektors veröffentlicht. 

Nachdem der "Falter" am gestrigen Montag Chat-Auszüge zwischen dem gekündigten ORF-Generaldirektor Roland Weißmann und jener Frau veröffentlicht hat, die diesem Fehlverhalten ihr gegenüber vorwirft, kündigte Weißmanns Anwalt Oliver Scherbaum nun eine Klage auf Unterlassung gegen die Wiener Wochenzeitung an. Das berichtete das Ö1-"Abendjournal". Man prüfe auch rechtliche Schritte gegen Personen, die sich mit Postings "am Shitstorm" nach der Veröffentlichung beteiligt hätten.

Der "Falter" hatte die Veröffentlichung der Chats im Wortlaut laut Eigenangabe mit der Medienanwältin Maria Windhager abgewogen. Die Entscheidung zur Veröffentlichung untermauerte Chefredakteur Florian Klenk gegenüber Ö1 nun nochmals: "Es ist im öffentlichen Interesse zu wissen, ob Gebührengelder für einen ehemaligen ORF-General eingesetzt werden, der seiner Mitarbeiterin Dickpics und Chats schickt, in denen ganz eindeutig dokumentiert ist, dass er seine berufliche Stellung und seine privaten Gelüste verbindet."

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