Angelina Jolie: Küsse & nackte Haut im neuen Film "Couture"

Im neuen Film "Couture" wird es für Angelina Jolie sehr intim - auf mehreren Ebenen.

Dieses Werk muss Hollywood-Star Angelina Jolie unter die Haut gehen, denn im neuen Film " Couture " wird es sehr intim für die Aktrice.

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In "Couture" spielt Angelina Jolie Regisseurin Maxine Walker, die in Paris auf der Fashion Week einen Kurzfilm für eine französische Modemarke drehen soll, als sie von ihrem Arzt eine Hiobsbotschaft erhält. Mitten im Schock einer Brustkrebsdiagnose und der Scheidung von ihrem Mann muss Maxine Dreharbeiten, Arzttermine und die schwierige Beziehung zu ihrer Tochter meistern - und das in der ihr fremden Welt der Haute Couture.

Viel an Mutter gedacht

2013 machte Jolie öffentlich, sich einer präventiven beidseitigen Brustentfernung unterzogen zu haben. Danach ließ sie sich die Eierstöcke herausnehmen. Ein Gentest hatte gezeigt, dass sie eine Gen-Mutation in sich trägt, die das Risiko, an diesen beiden Krebstypen zu erkranken, sehr stark erhöhte. "Ich habe meine Mutter und meine Großmutter durch diesen Krebs verloren", sagte Jolie und gab im Gespräch mit der APA zu, immer kurz vor den Tränen zu stehen, wenn sie über ihre Mutter sprechen soll. Bei den Dreharbeiten zu "Couture" habe sie viel an sie denken müssen. Dabei habe ihr der Film sogar beim Heilen von Wunden geholfen.

© CANAL+/TNI PRESS LTD.

Ist das Jolie?

Nun sorgt der Film im Vorfeld auch wegen Nacktszenen zwischen Jolie und ihrem Co-Star Louis Garrel für Wirbel. Alle fragen sich: Ist das Angelina - oder ein Bodydouble, das auch ihre Tattoos perfekt auf die Haut bekam?