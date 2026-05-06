Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 06.05.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe : Nicht zu impulsiv! Sie könnten ruhig ein wenig rücksichtsvoller sein.

: Nicht zu impulsiv! Sie könnten ruhig ein wenig rücksichtsvoller sein. Beruf : Es lohnt sich zu kooperieren und auch auf kompetenten Rat zu hören.

: Es lohnt sich zu kooperieren und auch auf kompetenten Rat zu hören. Fitness: Rechnen Sie mit Hindernissen und nehmen Sie den Fuß vom Gaspedal!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe : Man schätzt Gespräche mit Ihnen. Nehmen Sie sich also Zeit zum Reden!

: Man schätzt Gespräche mit Ihnen. Nehmen Sie sich also Zeit zum Reden! Beruf : Sehr guter Tag für Verhandlungen, Prüfungen und Vorstellungstermine.

: Sehr guter Tag für Verhandlungen, Prüfungen und Vorstellungstermine. Fitness: Sie sind sehr fokussiert und kommen mit Ihren Vorhaben zügig voran.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe : Die Vernunft sollte am Wort sein. Ein Tag für geduldige Aussprachen.

: Die Vernunft sollte am Wort sein. Ein Tag für geduldige Aussprachen. Beruf : Praktische Argumente weisen den richtigen Weg. Bleiben Sie sachlich!

: Praktische Argumente weisen den richtigen Weg. Bleiben Sie sachlich! Fitness: Es wird alles viel einfacher, wenn Sie cool und konstruktiv bleiben.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe : Hören Sie auf Ihr Gegenüber, auch wenn das viel Disziplin erfordert!

: Hören Sie auf Ihr Gegenüber, auch wenn das viel Disziplin erfordert! Beruf : Was wäre denn vernünftig, auch wenn es nicht Ihren Ideen entspricht?

: Was wäre denn vernünftig, auch wenn es nicht Ihren Ideen entspricht? Fitness: Schlechte Laune? Dann gehen Sie Konfrontationen lieber aus dem Weg.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe : Verlässlichkeit und Vernunft sind gefragt. Einfach mal Ruhe bewahren!

: Verlässlichkeit und Vernunft sind gefragt. Einfach mal Ruhe bewahren! Beruf : Zeitpläne einhalten! Fassen Sie erst mal das Nächstliegende ins Auge!

: Zeitpläne einhalten! Fassen Sie erst mal das Nächstliegende ins Auge! Fitness: Konzentration ist gefordert. Organisieren Sie sich so gut wie möglich!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe : Die Sympathien sind auf Ihrer Seite. Ihre Vorschläge sind willkommen.

: Die Sympathien sind auf Ihrer Seite. Ihre Vorschläge sind willkommen. Beruf : Ihre Kompetenzen sind gefragt. Seien Sie nur ein wenig diplomatischer!

: Ihre Kompetenzen sind gefragt. Seien Sie nur ein wenig diplomatischer! Fitness: Sie sind mental bestens in Form und daraus beziehen Sie viel Energie.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe : Wieder ein Stimmungstief? Holen Sie sich Rückhalt bei Ihrem Partner!

: Wieder ein Stimmungstief? Holen Sie sich Rückhalt bei Ihrem Partner! Beruf : Wahre Diplomaten denken pragmatisch. Notwendigkeiten akzeptieren!

: Wahre Diplomaten denken pragmatisch. Notwendigkeiten akzeptieren! Fitness: Disziplin ist wichtig, Sie dürfen aber ruhig auch mehr Hilfe annehmen.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe : Bleiben Sie einfach friedlich und lassen Sie Emotionen aus dem Spiel!

: Bleiben Sie einfach friedlich und lassen Sie Emotionen aus dem Spiel! Beruf : Praktische Denkansätze und einfache Lösungen genießen heute Vorrang.

: Praktische Denkansätze und einfache Lösungen genießen heute Vorrang. Fitness: Wer sich pragmatisch arrangiert, kommt viel angenehmer durch den Tag.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe : Mehr Verantwortungsbewusstsein! Kann man sich auf Sie verlassen?

: Mehr Verantwortungsbewusstsein! Kann man sich auf Sie verlassen? Beruf : Wenn Sie sich kooperativ verhalten, ersparen Sie sich unnützen Stress.

: Wenn Sie sich kooperativ verhalten, ersparen Sie sich unnützen Stress. Fitness: Konzentration ist heute die halbe Miete. Daher cooler und langsamer!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe : Wenn Sie sich nicht streitlustig geben, kommt man gerne auf Sie zu.

: Wenn Sie sich nicht streitlustig geben, kommt man gerne auf Sie zu. Beruf : Bringen Sie Ihr wirtschaftliches Knowhow ein. In Ruhe und geduldig!

: Bringen Sie Ihr wirtschaftliches Knowhow ein. In Ruhe und geduldig! Fitness: Heute ist Ihre Disziplin gefordert. Man entlastet Sie aber auch gerne.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe : Einander verlässlich zu unterstützen ist heute der beste Liebesbeweis.

: Einander verlässlich zu unterstützen ist heute der beste Liebesbeweis. Beruf : Bleiben Sie ausdauernd an Ihren Aufgaben dran! Nehmen Sie Hilfe an!

: Bleiben Sie ausdauernd an Ihren Aufgaben dran! Nehmen Sie Hilfe an! Fitness: Alles eine Frage der Konzentration. Pausen einzulegen, wäre sinnvoll.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe : Kein Tag für Romantik. Praktische Fragen zu klären ist viel wichtiger.

: Kein Tag für Romantik. Praktische Fragen zu klären ist viel wichtiger. Beruf : Was Sie anpacken, sollte Hand und Fuß haben. Vor allem wirtschaftlich.

: Was Sie anpacken, sollte Hand und Fuß haben. Vor allem wirtschaftlich. Fitness: Lassen Sie sich nicht stressen und endlich wieder mehr Ruhe einkehren!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.