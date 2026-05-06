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Riesenschock für Star-Magier Tony Rei: Haus abgebrannt
© Privat / Tony Rei

Feuerwehr-Einsatz

Riesenschock für Star-Magier Tony Rei: Haus abgebrannt

06.05.26, 08:40
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Großer Schock für Star-Magier Tony Rei! Sein Haus in Gerasdorf ist teilweise abgebrannt. 

Nein, das war kein Zaubertrick. Tony Rei meldete sich bei oe24 und schilderte

Das Dach ist komplett abgebrannt, allerdings konnten Teile des Hauses gerettet werden. "Ein großes Dankeschön an die Freiwillige Feuerwehr von Gerasdorf, die von Mitternacht bis 3 Uhr früh mit 20 Mann und 4 Löschfahrzeugen mein Haus vor dem Abbrand bis auf die Grundmauern gerettet haben", sagt der Star-Magier.

Riesenschock für Star-Magier Tony Rei: Haus abgebrannt
© Privat / Tony Rei

Die Ursache ist eine defekte Sicherung oder Halogenlampe, die zu einem gefährlichen Schwellenbrand mit großer Rauchentwicklung führte.

Riesenschock für Star-Magier Tony Rei: Haus abgebrannt
© Privat / Tony Rei

Riesenschock für Star-Magier Tony Rei: Haus abgebrannt
© Privat / Tony Rei

"Eine unbekannte Person hat den Notruf gewählt und die Einsatzkräfte waren sofort zur Stelle, vielen lieben Dank", so Rei.

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