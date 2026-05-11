Die Linie 49 wird zur rollenden ESC-Bühne

Wien ist im Musikfieber und nach der glanzvollen Eröffnung des Eurovision Song Contests herrscht in der Stadt endgültig Ausnahmezustand. Mittendrin verwandeln die Wiener Linien die Linie 49 in eine rollenden Fanzone für alle Musikbegeisterten.

Pünktlich zu den großen Shows startet die musikalische Fahrt auf Schienen. Die speziell gebrandete "WL x Song Contest"-Bim verkehrt zu den Halbfinalen am Dienstag sowie am Donnerstag und zum großen Finale am Samstag als fahrende Bühne zwischen dem Volkstheater und der Stadthalle. Entlang der Route warten auf die Fahrgäste zahlreiche Events zur musikalischen Einstimmung. An den Finaltagen ist die Party-Garnitur jeweils zwischen 14 und 22 Uhr unterwegs. "Ein zusätzliches Ticket braucht man dafür nicht, ein gültiger Fahrschein reicht aus und der Tanzschein darf dabei natürlich auch nicht fehlen", erklären die Wiener Linien.

Spontane Konzerte am Karlsplatz

Neben der fahrenden Bühne gibt es auch ein fixes Programm in der Innenstadt. Am Montagabend steht der Karlsplatz ganz im Zeichen internationaler Begegnungen. In der stationären Sound-Lounge bei den Otto-Wagner-Pavillons startet das musikalische Rahmenprogramm ab 18 Uhr. In Zusammenarbeit mit der JamGang liegt der Fokus voll und ganz auf dem gemeinsamen Musizieren. Hier treten wechselnde Besetzungen unterschiedlicher Größe als Spontanband auf und spielen improvisierte Konzerte. Die Jam-Sessions bieten bis 21.00 Uhr einen bunten Mix von Jazz und Reggae bis hin zu Funk und Hip-Hop.

Karaoke und Klassiker für alle Fans

Auch nach dem ersten großen Halbfinale bleibt die Stimmung am Karlsplatz auf dem Siedepunkt. Am Mittwoch und Freitag lädt die Bim alle Besucher zum gemeinsamen Singen der größten Hits der Wettbewerbsgeschichte ein. Bei diesen Sing-Alongs verwandelt sich die Straßenbahn jeweils von 16 bis 22 Uhr in eine Karaoke-Bühne für das Publikum. Im Mittelpunkt stehen Spaß, Gemeinschaft und das gemeinsame Song Contest-Erlebnis sowie das Feiern von Musik über alle Grenzen hinweg. Gesangserfahrung ist für dieses musikalische Erlebnis ausdrücklich nicht erforderlich.